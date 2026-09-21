Россия наращивает использование реактивных ударных беспилотников во время атак на Украину и меняет тактику их применения. Войска РФ учитывают метеорологические условия на маршруте полета БпЛА и вблизи определенной цели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия меняет тактику применения БпЛА во время атак

По его словам, с начала применения этого типа вооружения российские войска запустили по Украине около 7,7 тыс. реактивных беспилотников. С начала сентября их было запущено около 1 900.

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— Для сравнения: за весь июль было 2 800. Процент сбития — 60%, что является довольно большим показателем с учетом нынешних возможностей Сил обороны, — сказал Игнат.

Он отметил, что в сентябре Россия осуществила несколько волн массированного применения классических Шахедов в направлении западных областей Украины.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что российские войска постоянно разрабатывают новые маневры, интенсивность их применения напрямую зависит от метеорологических условий.

— Первое, на что будет смотреть противник — это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую хочет поразить. Если будет туман, облачность — это будет усложнять работу украинской ПВО. В этом вопросе они очень хорошо ориентируются, — сказал он.

По словам Игната, Россия стремится усложнять работу украинской противовоздушной обороны не только за счет увеличения количества средств воздушного нападения.

Российские войска постоянно совершенствуют тактику их применения.

Напомним, в ночь против 21 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

По состоянию на утро силы противовоздушной обороны обезвредили 147 вражеских БпЛА типа Шахед, Гербера и беспилотники других типов.

Фото: Медиацентр Украина

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