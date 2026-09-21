Росія нарощує використання реактивних ударних безпілотників під час атак на Україну та змінює тактику їхнього застосування. Війська РФ враховують метеорологічні умови на маршруті польоту БпЛА та поблизу визначеної цілі.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія змінює тактику застосування БпЛА під час атак

За його словами, від початку застосування цього типу озброєння російські війська запустили по Україні близько 7,7 тис. реактивних безпілотників. Із початку вересня їх було запущено близько 1 900.

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– Для порівняння: за весь липень було 2 800. Відсоток збиття – 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей Сил оборони, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що у вересні Росія здійснила кілька хвиль масованого застосування класичних Шахедів у напрямку західних областей України.

Представник Повітряних сил наголосив, що російські війська постійно розробляють нові маневри, інтенсивність їхнього застосування безпосередньо залежить від метеорологічних умов.

– Перше, на що дивитиметься противник – це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність – це буде ускладнювати роботу української ППО. В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються, – сказав він.

За словами Ігната, Росія прагне ускладнювати роботу української протиповітряної оборони не лише за рахунок збільшення кількості засобів повітряного нападу.

Російські війська постійно вдосконалюють тактику їхнього застосування.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Станом на ранок сили протиповітряної оборони знешкодили 147 ворожих БпЛА типу Шахед, Гербера та безпілотники інших типів.

Фото: Медіацентр Україна

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