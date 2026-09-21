Російські окупаційні адміністрації заявили про завершення голосування на тимчасово окупованих територіях України, оприлюднивши показники явки, які значно перевищують середні цифри в самій Росії.

Результати виборів у Росії на ТОТ

Як повідомляє ЦПД, за даними створених окупантами так званих виборчих комісій, явка на окупованій частині Донеччини нібито перевищила 81%, на Луганщині становила майже 80%, на захопленій частині Запорізької області — понад 79%, а на Херсонщині — 74,6%.

Водночас, за офіційними даними російської ЦВК, загальна явка на виборах до Держдуми РФ становила близько 56,7%.

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Такі показники на окупованих територіях використовуються російською владою для створення враження нібито високої залученості місцевого населення до політичних процесів РФ та так званої інтеграції захоплених регіонів.

Голосування відбувалося в умовах російської окупації та без незалежного міжнародного спостереження. Зокрема, окупаційні адміністрації проводили подворові обходи, під час яких членів так званих виборчих комісій могли супроводжувати озброєні російські військові.

Україна не визнає проведення російських виборів на своїх тимчасово окупованих територіях, а їхні результати не мають юридичної сили відповідно до українського законодавства.

Результати виборів до Держдуми РФ

У Росії завершилися перші після початку повномасштабної війни проти України вибори до Державної думи.

За даними російської ЦВК після обробки 93% протоколів, партія влади «Єдина Росія» отримувала 57,83% голосів. Це більше, ніж на парламентських виборах 2021 року, коли її результат становив 49,82%.

КПРФ набирала 13,81%, ЛДПР — 8,93%, партія «Нові люди» — 7,97%. «Справедлива Росія» отримувала 4,96% голосів, тоді як для проходження до нижньої палати парламенту необхідно подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Кандидати від Єдиної Росії також лідирували у 208 із 225 одномандатних округів. За таких результатів партія могла зберегти конституційну більшість у Держдумі.

Загалом у виборах брали участь десять партій.

Партії, які проходили до російського парламенту, підтримують політику Кремля щодо війни проти України. Партія Яблуко, яка декларувала антивоєнну позицію, не змогла взяти повноцінну участь у федеральних виборах після скасування реєстрації її списку Верховним судом РФ та зняття частини кандидатів у регіонах.

Цього разу російська влада вперше проводила вибори до Держдуми також на українських територіях, окупованих після 2022 року. Голосування відбувалося і в захопленому Росією у 2014 році Криму, де Москва вже раніше організовувала свої вибори, результати яких Україна та західні країни не визнавали.

Реакція ЄС на вибори РФ на ТОТ

Європейський Союз заявив, що вибори до Держдуми РФ 18–20 вересня відбулися на тлі подальшого згортання демократії, репресій проти опозиції та обмеження доступу до незалежної інформації.

Окремо в ЄС розкритикували недопуск кандидатів партії «Яблуко» та рішення Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ.

Також Євросоюз засудив проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України — у Криму, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У ЄС наголосили, що не визнають ані проведення цих виборів на ТОТ, ані їхніх результатів. Особи, причетні до організації такого голосування, можуть потрапити під санкції.

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