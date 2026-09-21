Наземные роботизированные комплексы (НРК) обеспечивают до 80% потребностей пехоты на передовой и выполняют значительную часть логистических задач.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Применение НРК во время операции Вивальди

В корпусе рассказали о применении наземных роботизированных комплексов во время операции Вивальди.

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— Во время Вивальди наземные роботизированные комплексы стали частью наступления Третьего корпуса. На колесах и гусеницах наших НРК уже более 15 700 успешных миссий и около 3 300 тонн доставленных грузов, — говорится в сообщении.

НРК применяют не как единичные единицы техники. В составе бригад функционируют полноценные подразделения наземных роботизированных комплексов.

Они закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуационных задач на передовой.

Ранее заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко говорил, что подразделения НРК создали практически во всех боевых бригадах Вооруженных сил Украины.

Наземные роботизированные комплексы используют не только для логистики. Они задействованы в боевых операциях, минировании территорий, радиоэлектронной борьбе, медицинской эвакуации и инженерных работах.

С роботизированных платформ уже осуществляют запуск беспилотников.

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