Наземні роботизовані комплекси (НРК) забезпечують до 80% потреб піхоти на передовій та виконують значну частину логістичних завдань.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Застосування НРК під час операції Вівальді

У корпусі розповіли про застосування наземних роботизованих комплексів під час операції Вівальді.

Зараз дивляться

– Під час Вівальді наземні роботизовані комплекси стали частиною наступу Третього корпусу. На колесах і гусеницях наших НРК уже понад 15 700 успішних місій і близько 3 300 тонн доставлених вантажів, – йдеться у повідомленні.

НРК застосовують не як поодинокі одиниці техніки. У складі бригад функціонують повноцінні підрозділи наземних роботизованих комплексів. Вони закривають до 80% потреб піхоти та виконують 90% евакуаційних завдань на передовій.

Раніше заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко говорив, що підрозділи НРК створили практично в усіх бойових бригадах Збройних сил України.

Наземні роботизовані комплекси використовують не тільки для логістики. Вони залучені до бойових операцій, мінування територій, радіоелектронної боротьби, медичної евакуації та інженерних робіт.

Із роботизованих платформ уже здійснюють запуск безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.