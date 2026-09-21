Державна служба якості освіти України проводить опитування батьків щодо організації харчування у школах. Дослідження відбувається за дорученням прем’єр-міністра та триватиме до 16 жовтня.

Результати опитування батьків щодо організації харчування у школах

Як повідомляє Міністерство освіти та науки, станом на 20 вересня для попереднього аналізу відібрали 2 162 анкети батьків дітей, які навчаються очно. У службі наголошують, що результати поки є проміжними.

Згідно з опитуванням, 80,8% батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% — роблять це час від часу. Водночас 96% респондентів зазначили, що діти отримують харчування повністю безоплатно.

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Більшість учасників позитивно оцінили умови у шкільних їдальнях та організацію харчування. Зокрема, 90,7% задоволені умовами в їдальнях, 87,7% — організацією прийому їжі, 87,4% — розміром порцій.

Різноманітність меню позитивно оцінили 85,8% опитаних, якість страв — 85,7%, їхній смак — 83,6%, а температуру їжі — 80,1%.

Водночас серед батьків, чиї діти харчуються у школі нерегулярно або не харчуються взагалі, 56,1% назвали головною причиною смак страв. Також серед проблем згадували недостатню різноманітність меню, якість і температуру їжі.

Покращити різноманітність меню хотіли б 37% опитаних, смак страв — 36,5%, якість — 22,4%, а температуру — 19,8%. Майже третина респондентів при цьому вважає, що змінювати нічого не потрібно.

Окремо в опитуванні порушили питання харчування під час повітряних тривог. Серед батьків, чиї діти перебували в укритті в час, відведений для прийому їжі, 53,2% повідомили, що харчування забезпечують. Ще 13,5% зазначили, що це відбувається частково або не завжди.

Водночас 21,1% батьків не знають, як школа організовує харчування дітей у таких ситуаціях. У Держслужбі якості освіти зазначають, що це свідчить про потребу краще інформувати родини про алгоритми дій під час тривог.

МОН разом із Держпродспоживслужбою та регіонами працює над проблемами, які вдалося виявити за результатами опитування.

У міністерстві наголошують, що реформа шкільного харчування має не лише забезпечити дітей гарячою їжею, а й сприяти формуванню здорових харчових звичок. Тому меню має бути збалансованим, різноманітним і таким, щоб страви подобалися дітям.

Крім того, інвестиції у шкільне харчування мають підтримувати українських виробників і фермерів, створювати робочі місця у громадах та стимулювати розвиток вітчизняного виробництва обладнання.

У Держслужбі якості освіти зауважили, що участь в опитуванні є добровільною, а його результати відображають думку лише тих батьків, які долучилися. Тому отримані дані не є репрезентативними для всієї системи загальної середньої освіти.

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