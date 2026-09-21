В Україні діють державні та регіональні програми, які допомагають ветеранам і ветеранкам після повернення з військової служби. Підтримка охоплює різні сфери — від лікування та реабілітації до житла, навчання, працевлаштування та відкриття власної справи.

Окремі програми передбачені для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів родин загиблих Захисників і Захисниць.

Факти ICTV дізнавалися, які програми підтримки ветеранів діють в Україні та на яку допомогу можуть розраховувати ветерани та їхні родини.

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Де шукати програми підтримки ветеранів

Основним цифровим ресурсом для пошуку державних і регіональних послуг є платформа Ветеран PRO. На ній можна обрати свій статус і переглянути доступні програми, пільги та послуги.

Платформа містить інформацію про здоров’я, соціальний захист, житло, освіту, роботу, спорт, документи, податкові пільги та підтримку ветеранського бізнесу. Окремо можна знайти програми, які діють у конкретній області або громаді.

Програми підтримки ветеранів у сфері здоров’я

Один із напрямів державної допомоги — лікування та відновлення після служби.

Ветерани можуть отримувати медичну допомогу, користуватися програмами стоматологічного лікування та протезування, ендопротезування, реабілітації й психологічної допомоги. Надаються послуги з ментального здоров’я та інші медичні можливості.

Для проходження медичної реабілітації необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронне направлення.

Які є програми підтримки ветеранів щодо житла

Окремий блок становлять житлові програми для ветеранів.

Залежно від ситуації можна скористатися програмою єОселя, компенсацією за оренду житла, єВідновленням, субвенціями та іншими житловими механізмами.

У 2026 році продовжує діяти програма компенсації оренди житла. Вона передбачена для ветеранів і ветеранок та їхніх родин у випадках, коли житло було втрачено, пошкоджено або стало недоступним, а також для окремих категорій ветеранів, які змушені були переїхати.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту. Для Києва, Дніпра, Львова та Одеси він становить 6 656 грн на місяць, для обласних центрів — 4 992 грн, для інших населених пунктів — 3 328 грн.

Для придбання житла ветерани також можуть скористатися єОселею. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та визначені категорії родин загиблих можуть подавати заявку на участь у програмі за встановленими умовами.

Про ваучери на житло читайте тут.

Підтримка ветеранів у працевлаштуванні та навчанні

Серед програм для ветеранів війни є можливості для професійної адаптації, перекваліфікації та підвищення кваліфікації.

Держава фінансує відповідні послуги, а ветерани можуть отримати, зокрема, ваучер на навчання. У 2026 році максимальна сума такого ваучера становить 33 280 грн.

Також уряд затвердив державну цільову програму Ветеран.Робота на 2026-2027 роки. Вона передбачає розвиток професійної адаптації, перекваліфікації, цифрових інструментів для пошуку роботи та взаємодії з роботодавцями.

Програми підтримки ветеранів для відкриття власної справи

Для ветеранів та членів їхніх родин діють грантові програми на започаткування або розвиток бізнесу.

У межах державної програми Грант для ветеранів та членів їхніх сімей передбачене фінансування від 250 тис. до 1 млн грн залежно від категорії отримувача, суми гранту та кількості робочих місць, які має створити заявник.

Окремо уряд затвердив концепцію Державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026-2028 роки. Документ передбачає розвиток системної державної підтримки ветеранського бізнесу.

Пільги та соціальна підтримка

До державних програм підтримки ветеранів також належать соціальні гарантії та пільги.

Залежно від статусу ветерана це соціальна допомога, пенсійні гарантії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільговий проїзд та інші передбачені державою послуги. Перелік залежить від категорії, до якої належить людина.

На платформі Ветеран PRO ці послуги розподілені за статусами: учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, член сім’ї загиблого Захисника або Захисниці.

Про пільги для ветеранів читайте тут.

Спорт і реабілітація для ветеранів

Ще один напрям — ветеранський спорт. На державному рівні розвиваються можливості для занять адаптивним спортом, фізичного відновлення та участі ветеранів у спортивних заходах і змаганнях.

За програмою Ветеранський спорт ветерани та ветеранки можуть отримувати 1 500 грн щокварталу на заняття спортом. Гроші надходять на спеціальну Дія.Картку після схвалення заявки.

Подати її на IV квартал 2026 року можна з 1 до 20 жовтня через Дію. Кошти дозволено витрачати на спортивні послуги у закладах, які беруть участь у програмі, а використати їх потрібно до кінця відповідного кварталу.

Які програми підтримки ветеранів діють у регіонах

Окрім загальнодержавних можливостей, області та громади можуть запроваджувати власні програми за рахунок місцевих бюджетів.

Це додаткові виплати, компенсації, допомога з житлом, лікуванням, навчанням, працевлаштуванням або підтримкою бізнесу. Перелік залежить від конкретної області та громади.

Отже, перелік програм підтримки ветеранів війни охоплює кілька основних напрямів: здоров’я та реабілітацію, соціальний захист, житло, освіту і роботу, ветеранське підприємництво, спорт та підтримку родин. Конкретний набір послуг залежить від статусу людини та умов кожної програми.

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