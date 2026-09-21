Российская Федерация использовала псевдовыборы в Госдуму на временно оккупированном Крымском полуострове, чтобы продемонстрировать якобы поддержку своей политики, в частности, войны против Украины.

Об особенностях проведения и цели очередных псевдовыборов рассказал заместитель постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Денис Чистиков в комментарии Суспільне Крим.

Псевдоголосование РФ в Крыму

Процесс сопровождался психологическим давлением, изъятием документов у граждан, запугиванием с оружием и принуждением.

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По его словам, Украина и Европейский Союз официально заявили о непризнании этих псевдовыборов и их результатах.

Чистиков подчеркнул, что незаконность процедуры касается всего избирательного процесса РФ в целом, а не только событий на оккупированных территориях.

— Это незаконные выборы, это военное преступление. Украина их не признает, Европейский Союз тоже. Сейчас также пошли заявления от стран ЕС о том, что это непризнание указанных выборов и их результатов. И следует отметить, что мы признаем не только на оккупированных территориях, но вообще незаконность этих выборов, поскольку они проводились на оккупированных территориях, — отметил Чистиков.

По словам представителя представительства президента в Крыму, оккупанты применили целый ряд противоправных механизмов принуждения.

Досрочные процедуры и обходы квартир в Крыму стартовали еще с начала сентября. Дистанционное голосование применялось на территории АР Крым (в Севастополе его не утвердили).

Рейды по домам проводились с участием вооруженных российских военных, преимущественно представителей Росгвардии в форме, что служило прямым элементом психологического давления на гражданских.

У некоторых местных жителей изымали личные документы под вымышленным поводом “наличия информации о совершении преступлений” (без всякой доказательной базы), обещая вернуть их только после псевдовыборов. Таким образом людей ограничивали в передвижении и запугивали.

Руководителей предприятий вынуждали отчитываться о голосовании подчиненных, а работников — предоставлять доказательства визита на участки. В то же время запрещали снимать на участках и вокруг них, чтобы скрыть отсутствие реальной явки.

Несмотря на эти действия, значительная часть жителей Крыма вообще не заметила проведение псевдовыборов из-за минимальной агитации и отсутствия активного освещения в медиа.

В представительстве президента убеждены, что результаты псевдоголосования оккупанты планировали использовать как для внутренней коммуникации, так и для имитации массовой поддержки войны против Украины на фоне экономических трудностей и слухов о мобилизации в РФ.

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