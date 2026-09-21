Російська Федерація використала псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованому Кримському півострові, щоб продемонструвати нібито підтримку своєї політики, зокрема, війни проти України.

Про особливості проведення та мету чергових псевдовиборів розповів заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков у коментарі Суспільне Крим.

Псевдоголосування РФ у Криму

Процес супроводжувався психологічним тиском, вилученням документів у громадян, залякуванням зі зброєю та примусом.

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За його словами, Україна та Європейський Союз офіційно заявили про невизнання цих псевдовиборів та їхніх результатів.

Чистіков наголосив, що незаконність процедури стосується всього виборчого процесу РФ загалом, а не лише подій на окупованих територіях.

— Це незаконні вибори, це воєнний злочин. Україна їх не визнає, Європейський Союз також. Зараз також пішли заяви від країн ЄС про те, що це є невизнання вказаних виборів та їхніх результатів. І слід відзначити, що ми визнаємо не тільки на окупованих територіях, а й взагалі незаконність цих виборів, оскільки вони проводилися на окупованих територіях, — наголосив Чистіков.

За словами представника представництва президента в Криму, окупанти застосували цілу низку протиправних механізмів примусу.

Дострокові процедури та обходи помешкань у Криму стартували ще з початку вересня. Дистанційне голосування застосовували на території АР Крим (у Севастополі його не затвердили).

Рейди по домівках проводилися за участю озброєних російських військових, переважно представників Росгвардії у формі, що слугувало прямим елементом психологічного тиску на цивільних.

У деяких місцевих жителів вилучали особисті документи під вигаданим приводом “наявності інформації про скоєння злочинів” (без жодної доказової бази), обіцяючи повернути їх лише після псевдовиборів. Таким чином людей обмежували у пересуванні та залякували.

Керівників підприємств змушували звітувати про голосування підлеглих, а працівників — надавати докази візиту на дільниці. Водночас забороняли знімати на дільницях та довкола них, щоб приховати відсутність реальної явки.

Попри ці заходи, значна частина жителів Криму взагалі не помітила проведення псевдовиборів через мінімальну агітацію та відсутність активного висвітлення в медіа.

У представництві президента переконані, що результати псевдоголосування окупанти планували використати як для внутрішньої комунікації, так і для імітації масової підтримки війни проти України на тлі економічних труднощів та чуток про мобілізацію в РФ.

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