Сили оборони України завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку, після чого її вдалося значно ускладнити.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ускладнення логістики РФ на Гуляйпільському напрямку

За інформацією українських військових, у районі населеного пункту Пологи Запорізької області зруйновано мости, які російські окупанти використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова.

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У 7 корпусі ДШВ стверджують, що суттєво ускладнена логістика російської армії внаслідок ударів Сил оборони на Гуляйпільському напрямку.

Крім цього, обмежені можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення.

💥 Airstrikes on Bridges: Defense Forces Disrupt Russian Logistics on the Huliaipole Axis. On the Huliaipole axis, within the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, Ukraine’s Defense Forces carried out a series of airstrikes against the enemy’s logistical… pic.twitter.com/A5e6u2Fnqd — 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 21, 2026

За інформацією 7 корпусу ДШВ, зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило російських військових активніше застосовувати мототехніку.

Як стверджується, такі групи стають більш вразливими, щоб потрапити під атаки Сил оборони України.

Фото: 7 корпус ДШВ

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