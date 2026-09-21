Сили оборони України завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку, після чого її вдалося значно ускладнити.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ускладнення логістики РФ на Гуляйпільському напрямку

За інформацією українських військових, у районі населеного пункту Пологи Запорізької області зруйновано мости, які російські окупанти використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова.

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У 7 корпусі ДШВ стверджують, що суттєво ускладнена логістика російської армії внаслідок ударів Сил оборони на Гуляйпільському напрямку.

Сили оборони зруйнували логістику РФ на Гуляйпільському напрямку Фото 1

Пологи та Оріхів на карті. Фото: Deep State

Крім цього, обмежені можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення.

За інформацією 7 корпусу ДШВ, зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило російських військових активніше застосовувати мототехніку.

Як стверджується, такі групи стають більш вразливими, щоб потрапити під атаки Сил оборони України.

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Фото: 7 корпус ДШВ

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