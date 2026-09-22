У місті Боярка Київської області зафіксовано тимчасове зниження показників якості атмосферного повітря.

Про рівень забруднення повітря в Боярці з посиланням на дані моніторингу повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Якість повітря в Боярці: що відомо

За даними середньодобових спостережень місцевих постів моніторингу, головним чинником погіршення якості повітря в Боярці став дрібнодисперсний пил.

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Фахівці застерігають, що тривале перебування в середовищі з підвищеною концентрацією такого пилу може негативно позначитися на самопочутті.

Насамперед у зоні ризику перебувають діти, люди поважного віку, особи з чутливими дихальними шляхами, а також ті, хто страждає на серцево-судинні патології. У них може виникати дискомфорт та ускладнення під час дихання.

Як захистити здоров’я під час забруднення повітря

До моменту стабілізації стану повітря жителям Боярки радять дотримуватися таких запобіжних заходів:

тримати вікна та кватирки в приміщеннях зачиненими;

мінімізувати час перебування на відкритому повітрі;

вживати достатню кількість чистої води;

увімкнути побутові очищувачі повітря на максимальну потужність (за їхньої наявності).

Якість повітря в інших районах Київщини: що відомо

За інформацією КОВА, в решті населених пунктів Київської області рівень забруднення повітря залишається в межах норми — перевищень допустимих концентрацій хімічних чи біологічних сполук у повітрі не виявлено.

Також у відомстві запевнили, що радіаційна ситуація в регіоні під контролем: рівень гамма-випромінювання стабільно відповідає природному фону.

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