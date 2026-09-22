У Боярці погіршилася якість повітря: жителів закликають зачиняти вікна
У місті Боярка Київської області зафіксовано тимчасове зниження показників якості атмосферного повітря.
Про рівень забруднення повітря в Боярці з посиланням на дані моніторингу повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).
Якість повітря в Боярці: що відомо
За даними середньодобових спостережень місцевих постів моніторингу, головним чинником погіршення якості повітря в Боярці став дрібнодисперсний пил.
Фахівці застерігають, що тривале перебування в середовищі з підвищеною концентрацією такого пилу може негативно позначитися на самопочутті.
Насамперед у зоні ризику перебувають діти, люди поважного віку, особи з чутливими дихальними шляхами, а також ті, хто страждає на серцево-судинні патології. У них може виникати дискомфорт та ускладнення під час дихання.
Як захистити здоров’я під час забруднення повітря
До моменту стабілізації стану повітря жителям Боярки радять дотримуватися таких запобіжних заходів:
- тримати вікна та кватирки в приміщеннях зачиненими;
- мінімізувати час перебування на відкритому повітрі;
- вживати достатню кількість чистої води;
- увімкнути побутові очищувачі повітря на максимальну потужність (за їхньої наявності).
Якість повітря в інших районах Київщини: що відомо
За інформацією КОВА, в решті населених пунктів Київської області рівень забруднення повітря залишається в межах норми — перевищень допустимих концентрацій хімічних чи біологічних сполук у повітрі не виявлено.
Також у відомстві запевнили, що радіаційна ситуація в регіоні під контролем: рівень гамма-випромінювання стабільно відповідає природному фону.