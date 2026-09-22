У Києві відбудеться саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine: як керувати бізнесом під час війни
Вже 1 жовтня у Києві відбудеться щорічний саміт СЕО від Forbes Ukraine — стратегічна зустріч топменеджерів, присвячена питанням лідерства на п’ятому році повномасштабної війни.
Саміт СЕО 2026 у Києві: як керувати бізнесом під час війни
Головна тема події — як утримувати лідерство, управляти командами та зберігати стійкість компаній, коли звичні ресурси та сили перебувають на межі.
Подія об’єднає понад 300 топменеджерів: генеральних директорів, власників в операційному управлінні, очільників C-suite (COO, CFO, CHRO) та керівників українських офісів міжнародних компаній.
Учасники саміту відмовляться від теоретичних міркувань, зосередившись на дієвих і практичних рішеннях для подолання головних викликів:
- Керування виснаженими командами та High-Performance Culture: як працювати в умовах асинхронності, коли люди мають різний досвід війни та рівень енергії, а також як вимагати результату без втрати стандартів якості;
- Формування C-Suite та енергія організації: де шукати сильну команду, як розподіляти відповідальність та звідки СЕО брати внутрішній ресурс, коли звична мотивація більше не працює;
- Великі ставки та стратегія майбутнього: як продовжувати інвестувати, розширювати масштаб і планувати на декілька років вперед в умовах повної невизначеності.
Своїм досвідом на саміті поділяться провідні лідери думок та бізнесу. Серед них:
- Олександр Богуцький – CEO StarLightMedia;
- Тарас Чмут – керівник фонду Повернись живим;
- Вʼячеслав Климов – співзасновник Нової пошти, президент Спілки українських підприємців;
- Сергій Гришков — CEO Uklon;
- Антон Павловський — засновник та CEO Headway;
- Джефф Смарт — засновник ghSMART, автор світового бестселера Як наймати найкращих (онлайн);
- Рената Дельпорте — старша віцепрезидентка з HR в SoftServe.
Подія стане майданчиком для обміну досвідом серед топменеджерів, розширення ділових контактів і випрацювання антикризових стратегій на 2027 рік.
Ознайомитися з детальною програмою та повним переліком спікерів можна за посиланням, тому встигніть забронювати свій квиток для участі в заході.