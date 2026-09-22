Вже 1 жовтня у Києві відбудеться щорічний саміт СЕО від Forbes Ukraine — стратегічна зустріч топменеджерів, присвячена питанням лідерства на п’ятому році повномасштабної війни.

Саміт СЕО 2026 у Києві: як керувати бізнесом під час війни

Головна тема події — як утримувати лідерство, управляти командами та зберігати стійкість компаній, коли звичні ресурси та сили перебувають на межі.

Подія об’єднає понад 300 топменеджерів: генеральних директорів, власників в операційному управлінні, очільників C-suite (COO, CFO, CHRO) та керівників українських офісів міжнародних компаній.

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Учасники саміту відмовляться від теоретичних міркувань, зосередившись на дієвих і практичних рішеннях для подолання головних викликів:

Керування виснаженими командами та High-Performance Culture: як працювати в умовах асинхронності, коли люди мають різний досвід війни та рівень енергії, а також як вимагати результату без втрати стандартів якості; Формування C-Suite та енергія організації: де шукати сильну команду, як розподіляти відповідальність та звідки СЕО брати внутрішній ресурс, коли звична мотивація більше не працює; Великі ставки та стратегія майбутнього: як продовжувати інвестувати, розширювати масштаб і планувати на декілька років вперед в умовах повної невизначеності.

Своїм досвідом на саміті поділяться провідні лідери думок та бізнесу. Серед них:

Олександр Богуцький – CEO StarLightMedia;

– CEO StarLightMedia; Тарас Чмут – керівник фонду Повернись живим;

– керівник фонду Повернись живим; Вʼячеслав Климов – співзасновник Нової пошти, президент Спілки українських підприємців;

– співзасновник Нової пошти, президент Спілки українських підприємців; Сергій Гришков — CEO Uklon;

— CEO Uklon; Антон Павловський — засновник та CEO Headway;

— засновник та CEO Headway; Джефф Смарт — засновник ghSMART, автор світового бестселера Як наймати найкращих (онлайн);

— засновник ghSMART, автор світового бестселера Як наймати найкращих (онлайн); Рената Дельпорте — старша віцепрезидентка з HR в SoftServe.

Подія стане майданчиком для обміну досвідом серед топменеджерів, розширення ділових контактів і випрацювання антикризових стратегій на 2027 рік.

Ознайомитися з детальною програмою та повним переліком спікерів можна за посиланням, тому встигніть забронювати свій квиток для участі в заході.

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