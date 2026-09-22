Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував рішення Європейського Союзу виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку.

Сибіга про виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку

Андрій Сибіга закликав держави-члени ЄС запровадити проти Усманова та Фрідмана національні санкції.

— Рішення про виключення Усманова та Фрідмана зі списку є ганебним і невиправданим. Москва святкує, бо отримала те, чого хотіла: відчуття безкарності, приниження ЄС та розкол серед європейців, — стверджує очільник МЗС.

На думку Сибіги, зняття обмежень із російських олігархів надсилає вкрай небезпечний сигнал країні-агресору та завдає удару по єдності країн ЄС.

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Водночас міністр закордонних справ України закликав європейські столиці діяти рішуче та самостійно перекрити олігархам доступ до економіки ЄС:

— Але святкування в Москві ще можна зіпсувати. Закликаю всі держави–члени ЄС уже зараз заявити, що вони запровадять власні національні санкції проти цих двох осіб, — стверджує Сибіга.

За наявною інформацією, дипломати країн ЄС досягли домовленості про виключення Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку. Водночас щодо інших майже трьох тисяч фізичних і юридичних осіб РФ дію персональних обмежень вирішили продовжити.

Останньою країною, яка виступала проти зняття обмежень із двох російських мільярдерів, залишалася Латвія.

Як повідомив речник Ірландії, яка наразі головує в Раді ЄС, загальний санкційний режим, запроваджений за підрив територіальної цілісності України, планується продовжити одразу на три роки — до 22 вересня 2029 року.

Остаточне затвердження цього рішення Рада ЄС має ухвалити за підсумками письмової процедури.

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