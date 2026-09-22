Від початку року українські захисники знешкодили понад 350 тис. російських безпілотників різного типу. Усі випадки ураження ворожих дронів зафіксовані в бойовій системі Delta та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Статистика знищених російських безпілотників

За даними Міноборони України, серед знешкоджених повітряних цілей російської армії:

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близько 220 тис. безпілотників літакового типу;

близько 100 тис. дронів-коптерів;

близько 31 тис. ударних безпілотників типу Shahed.

Левова частка результатів належить Силам безпілотних систем — на рахунку цих підрозділів понад 320 тис. знешкоджених дронів літакового та коптерного типу. Ураження Shahed також забезпечували мобільні вогневі групи та армійська авіація.

У Міністерстві оборони наголошують, що ліквідація кожного типу безпілотників має критичне значення для безпеки військових та цивільних.

Зокрема, знищення безпілотників літакового типу позбавляє армії РФ можливості везти розвідку в українському тилу, завдавати ударів та коригувати вогонь по цивільних обʼєктах. Водночас збиття дронів-коптерів заважає окупантам виявляти, уражати позиції та військову техніку безпосередньо на лінії фронту.

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