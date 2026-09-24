В городе Боярка в Киевской области зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Качество воздуха в Боярке: что известно

По данным среднесуточного мониторинга, главной причиной снижения показателей качества воздуха в Боярке стала мелкодисперсная пыль.

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Как отмечают в КОВА, длительное пребывание в зоне с повышенной концентрацией таких частей может вызвать дискомфорт.

— При длительном влиянии он может вызывать дискомфорт во время дыхания, в частности у детей, людей постарше и тех, кто чувствует раздражение, — говорится в заявлении.

В военной администрации уверяют, что в остальных населенных пунктах Киевщины состояние воздуха остается в пределах нормы: превышений допустимых концентраций химических или биологических веществ в воздухе не обнаружено.

Также в КОВА успокоили касаемо радиационного состояния — уровень гамма-излучения на всей территории Киевской области полностью соответствует естественному фону.

Ранее уже было зафиксировано ухудшение качества воздуха в Боярке. О состоянии воздуха сообщалось во вторник, 22 сентября.

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