У Боярці погіршилась якість повітря: у КОВА назвали причину
У місті Боярка Київської області зафіксовано тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).
Якість повітря в Боярці: що відомо
За даними середньодобового моніторингу, головною причиною зниження показників якості повітря в Боярці став дрібнодисперсний пил.
Як зазначають у КОВА, тривале перебування у зоні з підвищеною концентрацією таких часток може викликати дискомфорт.
— За тривалого впливу він може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень, — йдеться у заяві.
Водночас у військовій адміністрації запевняють, що в решті населених пунктів Київщини стан повітря залишається в межах норми: перевищень допустимих концентрацій хімічних чи біологічних речовин у повітрі не виявлено.
Також у КОВА заспокоїли щодо радіаційного стану — рівень гамма-випромінювання на всій території Київської області повністю відповідає природному фону.
Раніше вже було зафіксоване погіршення якості повітря у Боярці. Про стан повітря повідомляли у вівторок, 22 вересня.