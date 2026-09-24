У місті Боярка Київської області зафіксовано тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Якість повітря в Боярці: що відомо

За даними середньодобового моніторингу, головною причиною зниження показників якості повітря в Боярці став дрібнодисперсний пил.

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Як зазначають у КОВА, тривале перебування у зоні з підвищеною концентрацією таких часток може викликати дискомфорт.

— За тривалого впливу він може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень, — йдеться у заяві.

Водночас у військовій адміністрації запевняють, що в решті населених пунктів Київщини стан повітря залишається в межах норми: перевищень допустимих концентрацій хімічних чи біологічних речовин у повітрі не виявлено.

Також у КОВА заспокоїли щодо радіаційного стану — рівень гамма-випромінювання на всій території Київської області повністю відповідає природному фону.

Раніше вже було зафіксоване погіршення якості повітря у Боярці. Про стан повітря повідомляли у вівторок, 22 вересня.

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