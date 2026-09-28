Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. Если ТЦК фиксирует нарушение, в Резерв+ может появиться красная лента и информация о розыске.

Что означает красный статус в Резерв+ и почему он отображается, Факты ICTV спросили у адвоката, руководительницы практики обслуживания частных клиентов и партнера АО Reliance Ирины Цыбко.

Красный статус в Резерв+: что означает

Если в отношении человека инициирован розыск ТЦК, соответствующая информация отображается в военно-учетном документе в Резерв+. Именно там пользователь видит красную отметку.

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По словам Ирины Цыбко, розыск ТЦК означает обращение территориального центра комплектования и социальной поддержки в Национальную полицию с просьбой установить местонахождение человека и доставить его для составления административного протокола.

Речь идет об административной процедуре в случае нарушения правил воинского учета или законодательства о мобилизации. В частности, это касается статей 210 и 210-1 КУоАП.

Красный статус в Резерв+: почему отображается

Причины могут быть разными. По словам Ирины Цыбко, ТЦК может инициировать розыск из-за:

неявки по повестке без уважительной причины;

невыполнения обязанности встать на воинский учет;

несоответствия или отсутствия данных о человеке в реестре Оберег или Резерв+;

уклонения от прохождения ВЛК;

непредоставления информации об изменении места жительства или семейного положения.

Точного количества дней, после которых ТЦК должен обратиться в полицию, законодательство не устанавливает.

Как отметила Ирина Цыбко, на практике факт неявки фиксируют в день, указанный в повестке. Если в течение нескольких дней человек не предоставляет документы, подтверждающие уважительную причину, ТЦК направляет соответствующее обращение в Национальную полицию.

Может ли ТЦК объявить в розыск без решения суда

— Да. Но здесь речь идет об административном доставлении, а не уголовном розыске. Для обращения ТЦК в полицию с целью установления местонахождения человека и административного задержания решение суда не требуется, — рассказала адвокатка.

Решение следственного судьи необходимо в случае розыска человека в рамках уголовного производства.

При этом ТЦК не является органом досудебного расследования. По запросу ТЦК полиция может задержать человека и доставить его в ближайший территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении.

Как убрать красную ленту в Резерв+

Красная лента исчезает через несколько дней после уплаты штрафа. Но это происходит, когда у человека было одно нарушение. Если у военнообязанного есть несколько нарушений, уплата одного штрафа не закрывает остальные.

Например, если в Резерв+ отображаются два штрафа за разные нарушения, после уплаты одного из них информация о нем может исчезнуть, но другое нарушение останется. В таком случае красная лента не исчезнет.

Как объяснила Ирина Цыбко, несколько штрафов могут появиться из-за разных нарушений. Например, один может быть связан с неактуализацией военно-учетных данных, а другой — с неявкой по повестке на ВЛК или по мобилизационному распоряжению.

Также отдельные штрафы могут касаться нескольких повесток, если по каждой из них было оформлено отдельное административное производство и вынесено постановление.

Отдельно адвокатка отметила, что иногда одно и то же постановление может отображаться дважды из-за технических ошибок или дублирования. В таком случае необходимо обратиться в ТЦК для выяснения обстоятельств или обжаловать постановление в суде.

Могут ли штрафовать несколько раз

ТЦК не имеет права ежедневно штрафовать человека за одно и то же правонарушение.

Если речь идет, например, об неактуализации адреса, номера телефона или электронной почты, это считается одним продолжаемым нарушением. За него налагается один административный штраф.

Но если человек совершил новое нарушение или проигнорировал новое законное требование ТЦК, это уже может быть отдельным основанием для нового штрафа.

В частности, это касается неявки на ВЛК. После уплаты штрафа обязанность пройти комиссию не исчезает. ТЦК может выдать новую повестку на другую дату. Если человек снова не явится без уважительной причины, это будет новым отдельным правонарушением.

Что означает красный цвет в Резерв+

Итак, красная лента в Резерв+ связана с информацией о розыске, который инициирует ТЦК в связи с нарушением правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Пользователь может увидеть причину розыска и дату его начала. Если нарушение одно, после уплаты штрафа красная лента обычно исчезает через несколько дней. Если нарушений несколько, после закрытия одного из них другое может оставаться, поэтому красная отметка не исчезает.

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