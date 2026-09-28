Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані повинні дотримуватися правил військового обліку. Якщо ТЦК фіксує порушення, у Резерв+ може з’явитися червона стрічка та інформація про розшук.

Що означає червоний статус у Резерв+ та чому він відображається, Факти ICTV запитали в адвокатки, керівниці практики обслуговування приватних клієнтів та партнерки АО Reliance Ірини Цибко.

Червоний статус у Резерв+: що означає

Якщо щодо людини ініційовано розшук ТЦК, відповідна інформація відображається у військово-обліковому документі в Резерв+. Саме там користувач бачить червону позначку.

Зараз дивляться

За словами Ірини Цибко, розшук ТЦК означає звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки до Національної поліції з проханням встановити місце перебування особи та доставити її для складання адміністративного протоколу.

Йдеться про адміністративну процедуру у разі порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. Зокрема, це стосується статей 210 та 210-1 КУпАП.

Червоний статус у Резерв+: чому відображається

Причини можуть бути різними. За словами Ірини Цибко, ТЦК може ініціювати розшук через:

неявку за повісткою без поважної причини;

невиконання обов’язку стати на військовий облік;

невідповідність або відсутність даних про особу в реєстрі Оберіг чи Резерв+;

ухилення від проходження ВЛК;

ненадання інформації про зміну місця проживання або сімейного стану.

Точної кількості днів, після яких ТЦК має звернутися до поліції, законодавство не встановлює.

Як зазначила Ірина Цибко, на практиці факт неявки фіксують у день, зазначений у повістці. Якщо протягом кількох днів людина не надає документів, які підтверджують поважну причину, ТЦК надсилає відповідне звернення до Національної поліції.

Чи може ТЦК подати в розшук без рішення суду

— Так. Але тут йдеться про адміністративне доставлення, а не кримінальний розшук. Для звернення ТЦК до поліції щодо встановлення місця перебування людини та адміністративного затримання рішення суду не потрібне, — розповіла адвокатка.

Рішення слідчого судді необхідне у випадку розшуку особи в межах кримінального провадження.

При цьому ТЦК не є органом досудового розслідування. За запитом ТЦК поліція може затримати людину та доставити її до найближчого територіального центру для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Як прибрати червону стрічку у Резерв+

Червона стрічка зникає через кілька днів після сплати штрафу. Але це відбувається, коли щодо людини було одне порушення. Якщо у військовозобов’язаного є кілька порушень, сплата одного штрафу не закриває інші.

Наприклад, якщо у Резерв+ відображається два штрафи за різними порушеннями, після сплати одного з них інформація про нього може зникнути, але інше порушення залишиться. У такому випадку червона стрічка не зникне.

Як пояснила Ірина Цибко, кілька штрафів можуть з’явитися через різні порушення. Наприклад, один може бути пов’язаний із неоновленням військово-облікових даних, а інший з неявкою за повісткою на ВЛК чи мобілізаційним розпорядженням.

Також окремі штрафи можуть стосуватися кількох повісток, якщо за кожною з них було оформлено окреме адміністративне провадження та винесено постанову.

Окремо адвокатка зазначила, що іноді одна й та сама постанова може відображатися двічі через технічні помилки або дублювання. У такому випадку потрібно звернутися до ТЦК для з’ясування обставин або оскаржити постанову в суді.

Чи можуть штрафувати кілька разів

ТЦК не має права щодня штрафувати людину за одне й те саме правопорушення.

Якщо йдеться, наприклад, про неоновлення адреси, номера телефону чи електронної пошти, це вважається одним триваючим порушенням. За нього накладається один адміністративний штраф.

Але якщо людина вчинила нове порушення або проігнорувала нову законну вимогу ТЦК, це вже може бути окремою підставою для нового штрафу.

Зокрема це стосується неявки на ВЛК. Після сплати штрафу обов’язок пройти комісію не зникає. ТЦК може видати нову повістку на іншу дату. Якщо людина знову не з’явиться без поважної причини, це буде нове окреме правопорушення.

Що означає червоний колір у Резерв+

Отже, червона стрічка у Резерв+ пов’язана з інформацією про розшук, який ініціює ТЦК у зв’язку з порушенням правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Користувач може побачити причину розшуку та дату його початку. Якщо порушення одне, після сплати штрафу червона стрічка зазвичай зникає через кілька днів. Якщо порушень кілька, після закриття одного з них інше може залишатися, тому червона позначка не зникає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.