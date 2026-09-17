Штрафы от ТЦК в Резерв+ иногда становятся для военнообязанного неожиданностью. Информация о нарушении воинского учета отображается непосредственно в приложении, а сверху появляется красная лента, которая сигнализирует о соответствующем статусе.

Что означает штраф от ТЦК в Резерв+, как его проверить и оплатить онлайн, Факты ICTV расспросили у адвоката.

Штрафы от ТЦК в Резерв: как проверить и что означает красная лента

Информация о нарушении правил воинского учета отображается в Резерв+ в виде красной ленты с предупреждением. Она сигнализирует о наличии нарушения, за которое ТЦК и СП может привлечь военнообязанного к административной ответственности.

Сейчас смотрят

Штраф за нарушение правил воинского учета налагается не самим приложением. ТЦК рассматривает дело об административном правонарушении и по результатам рассмотрения выносит постановление о наложении административного взыскания. Полномочия ТЦК рассматривать такие дела предусмотрены статьей 235 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Основанием для привлечения могут быть, например, неявка по повестке без уважительной причины, нарушение правил воинского учета или невыполнение требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьями 210 и 210-1 КУоАП.

После вынесения постановления информация о штрафе появляется в Резерв+. Поэтому, если в приложении появилась красная лента, стоит проверить, какое именно нарушение указано и есть ли по нему постановление ТЦК.

Штрафы от ТЦК в Резерв+: может ли их быть несколько

Отдельный вопрос возникает, когда в Резерв+ отображается не один, а два или более штрафов.

Адвокат, руководитель практики обслуживания частных клиентов и партнер АО Reliance Ирина Цыбко объяснила Фактам ICTV, что несколько штрафов возможны, однако ТЦК не может бесконечно налагать их за одно и то же нарушение.

Например, если человек не обновил адрес, номер телефона или электронную почту, это рассматривается как одно продолжающееся нарушение. За него нельзя получать новый штраф каждый раз, когда ТЦК повторно фиксирует тот же факт.

Другая ситуация возникает, когда речь идет о новом нарушении. Например, после уплаты штрафа за необновление данных военнообязанному надлежащим образом вручили новую повестку на прохождение ВЛК, но он без уважительной причины снова не явился. В таком случае речь идет уже о другом правонарушении, за которое может быть вынесено новое постановление.

Поэтому количество штрафов не имеет фиксированного лимита. Оно зависит от того, сколько отдельных нарушений допустил человек.

По словам Ирины Цыбко, несколько штрафов в Резерв+ также могут появиться из-за разных видов нарушений или нескольких проигнорированных повесток. Но иногда возможно техническое дублирование информации. Если человек видит два одинаковых штрафа, стоит выяснить в ТЦК, почему они отображаются дважды.

— Уплата одного штрафа не означает автоматического прекращения всех обязанностей военнообязанного. После оплаты человек все равно должен выполнять требования воинского учета, — подчеркнула адвокат.

То есть штраф не дает права в дальнейшем игнорировать повестки, не обновлять данные или не проходить ВЛК, если есть соответствующее законное требование.

Ответственность за нарушение правил воинского учета определяет статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях №8073-X, а за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации — статья 210-1 КУоАП. В период действия особого периода штрафы для граждан по этим нормам составляют от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф от ТЦК в Резерв+: как оплатить

В 2026 году оплатить штраф за нарушение воинского учета можно онлайн через Резерв+, без необходимости лично обращаться в ТЦК.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Открыть Google Play или App Store и проверить, установлена ли последняя версия приложения Резерв+. Если доступно обновление, его необходимо установить. Перейти в раздел Сервисы и выбрать пункт Штрафы. Нажать Начать, после чего обновить страницу, проведя пальцем вниз. Далее нужно выбрать из списка соответствующее нарушение и нажать Создать заявление. Проверить правильность всех данных в заявлении и нажать Подтвердить. Нажать Подписать и перейти в приложение Дія, чтобы подписать заявление с помощью Дія.Підпису. Дождаться рассмотрения заявления и его подписания начальником ТЦК и СП. После получения постановления об административном правонарушении нажать Оплатить и выбрать опцию Оплатить онлайн.

Квитанцию об оплате стоит сохранить.

Оплата штрафа в Резерв со скидкой

Для постановлений о штрафах от ТЦК предусмотрен отдельный порядок оплаты со скидкой. В течение 10 календарных дней можно оплатить 50% суммы штрафа. Такой механизм предусмотрен статьей 300-3 КУоАП.

Например, если сумма штрафа составляет 17 000 грн, по условиям такого порядка достаточно заплатить 8 500 грн.

Если человек не согласен с постановлением, оплачивать его только для того, чтобы закрыть вопрос, не обязательно, поскольку постановление можно обжаловать в установленном порядке. Ирина Цыбко отмечает, что на обжалование постановления об административном правонарушении отведено 10 дней.

Адвокат напомнила: если штраф уже уплачен, это не отменяет обязанности в дальнейшем соблюдать правила воинского учета. Поэтому после оплаты стоит проверить свой статус в Резерв+ и убедиться, что все актуальные требования воинского учета выполнены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.