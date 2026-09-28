Служба безопасности заявляет об активизации российских спецслужб в создании фейковых сайтов и страниц в соцсетях, которые имитируют официальные ресурсы украинских государственных и силовых органов, СБУ и украинских медиа.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 28 сентября.

РФ массово создает фейковые страницы госорганов и СМИ

— Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию российских спецслужб по созданию интернет-сайтов и страниц в соцсетях, которые имитируют официальные ресурсы государственных органов нашего государства, а также отечественных СМИ, – говорится в сообщении.

По информации СБУ, через такие фейковые ресурсы российская сторона пытается проводить информационно-психологические спецоперации и дезинформационные кампании.

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Их используют для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и ослабления позиций государства на международной арене.

Российские спецслужбы также используют поддельные ресурсы для получения персональных данных украинцев.

Как установили в СБУ, пользователи, которые подписываются на фейковые страницы в соцсетях или каналы в мессенджерах, часто становятся жертвами взлома учетных записей. Таким способом злоумышленники могут похищать персональную информацию.

В дальнейшем полученные данные российские спецслужбы используют для вербовочных операций и сбора конфиденциальной информации. Особый интерес для них представляют данные о боевой и оперативной деятельности ВСУ.

— Среди прочего, Департамент кибербезопасности СБУ выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые по своему внешнему виду и позиционированию копировали брендинг Службы безопасности Украины. В связи с этим СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными источниками, – говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности призвали граждан сообщать на горячую линию о подозрительных интернет-адресах или сообщениях от людей, которые называют себя сотрудниками СБУ.

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