Україна з кінця минулого тижня фіксує активізацію ретрансляторів на території Білорусі, які використовуються для посилення сигналу російських безпілотників.

У Білорусі фіксують активізацію ретрансляторів

В ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з кінця минулого тижня фіксується робота ретрансляторів.

– Фактично з кінця минулого тижня ми фіксуємо ввімкнення ретрансляторів, що підсилювали сигнал для російських дронів, які ворог направляє на наші західні області, ці ретранслятори розташовані на території Білорусі, — зазначив він.

За його словами, ретранслятори допомагають підтримувати зв’язок із російськими дронами, які РФ спрямовує для атак на західні області України.

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Демченко наголосив, що останніми днями активність таких засобів на території Білорусі залишається високою.

Водночас він повідомив, що на території Білорусі практично постійно відбуваються військові навчання, збори, перевірки боєготовності та інші заходи. Зокрема, нещодавно там проводили командно-штабні тренування.

На його думку, такі дії також мають інформаційну складову: білоруська влада намагається перекласти відповідальність за свою військову активність на Україну та європейські країни й відвернути увагу від впливу Росії на Мінськ.

Водночас наразі поблизу українського кордону з боку Білорусі не зафіксовано військового угруповання, здатного здійснити вторгнення або масштабні провокації. Однак у ДПСУ наголошують, що ситуація може змінитися у будь-який момент, тому цей напрямок залишається під постійним контролем.

Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко повідомив, що у Білорусі знову запрацювали деякі ретранслятори для російських безпілотників.

Також Андрій Демченко раніше повідомляв, що атаки російських дронів на Рівненську, Волинську та Львівську області забезпечувалися через ретранслятори в Білорусі.

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