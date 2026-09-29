На території Білорусі періодично вмикають ретранслятори, які підсилюють сигнал російських безпілотників під час атак на Україну.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Як Білорусь допомагає підсилювати сигнал дронів РФ

За словами Демченка, роботу таких ретрансляторів фіксують, зокрема, під час ударів Росії по західних областях України.

Зараз дивляться

– Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів, – зазначив речник ДПСУ.

Водночас ситуація безпосередньо на українсько-білоруському кордоні, за даними прикордонників, залишається контрольованою.

Демченко повідомив, що наразі ДПСУ не фіксує поблизу кордону накопичення військ чи особового складу, а також переміщення військової техніки.

Нагадаємо, Україна з початку вересня фіксує активізацію ретрансляторів у Білорусі, які посилюють сигнал російських дронів.

Раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко заявив, що армія РФ досі не має надійного аналога терміналів Starlink від SpaceX, які ЗСУ застосовують для безпечного зв’язку та управління дронами на полі бою.

Аби компенсувати це, противник уздовж українського кордону розгортає мережу з веж і ретрансляторів, шість з яких зафіксували на території Білорусі .

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.