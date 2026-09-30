Верховна Рада може провести додаткове засідання 12 жовтня, щоб ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання Україною міжнародного фінансування.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, держава ризикує недоотримати до бюджету $29,5 млрд, якщо вчасно не виконає взяті на себе зобов’язання перед партнерами.

Чому Рада може зібратися 12 жовтня

Сергій Корецький повідомив, що уряд працює над виконанням своєї частини зобов’язань до 15 жовтня. Йдеться про постанови та інші рішення Кабінету міністрів.

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Водночас для отримання всієї суми міжнародного фінансування необхідно також ухвалити низку законів у Верховній Раді.

– Необхідно ухвалити все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо, – наголосив прем’єр.

За його словами, уряд працює з парламентом над тим, щоб 12 жовтня зробити додатковим сесійним днем та проголосувати законопроєкти, необхідні для надходження коштів.

Чому Україні важливо ухвалити закони якнайшвидше

Корецький пояснив, що після виконання Україною необхідних умов міжнародним партнерам ще потрібен час на власні процедури погодження та виділення фінансування.

Водночас бюджетні видатки України прив’язані до конкретних строків, зокрема щомісячної виплати зарплат.

Тому уряд передав народним депутатам дедлайни щодо кожного рішення. Закони мають бути не лише проголосовані, а й підписані у визначені строки, щоб Україна встигла отримати необхідне фінансування.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Якщо необхідні рішення Верховна Рада ухвалюватиме із затримкою, країна може втратити значну частину з $29,5 млрд міжнародного фінансування.

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