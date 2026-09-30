Атака РФ пошкодила енергетику Києва: світло повернули 8 тисячам родин
У Києві енергетики відновили електропостачання для 8 тисяч домівок після масованої російської атаки, яка пошкодила енергетичну інфраструктуру столиці.
Про це повідомили у ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у Києві 30 вересня: що відомо
У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У ДТЕК повідомили, що внаслідок ударів пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура столиці.
Після атаки енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок їм вдалося повернути електропостачання для 8 тис. домівок.
У компанії зазначили, що роботи на пошкодженій інфраструктурі тривають.
— Продовжуємо працювати 24/7, щоб забезпечити надійне електропостачання киян, — повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, що у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на Київ.
Наслідки ударів зафіксували одразу в кількох районах міста, зокрема перебої з електропостачанням.
За останніми даними, внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.