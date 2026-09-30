У Києві енергетики відновили електропостачання для 8 тисяч домівок після масованої російської атаки, яка пошкодила енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомили у ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії у Києві 30 вересня: що відомо

У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У ДТЕК повідомили, що внаслідок ударів пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура столиці.

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Після атаки енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок їм вдалося повернути електропостачання для 8 тис. домівок.

У компанії зазначили, що роботи на пошкодженій інфраструктурі тривають.

— Продовжуємо працювати 24/7, щоб забезпечити надійне електропостачання киян, — повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на Київ.

Наслідки ударів зафіксували одразу в кількох районах міста, зокрема перебої з електропостачанням.

За останніми даними, внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.

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