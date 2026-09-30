Бойові можливості України у 2027 році залежать від $20 млрд допомоги партнерів — Корецький
- Україні бракує $27 млрд на оборонні потреби у 2026 році.
- Частину суми уряд планує знайти через економію та перерозподіл видатків.
- Від цих коштів залежить виробництво озброєння, зокрема далекобійного, і спроможність України вести активні бойові дії на початку 2027 року.
Від фінансування оборонних замовлень уже зараз залежать бойові можливості України у 2027 році, зокрема спроможність вести активні бойові дії та нарощувати далекобійний компонент.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, коментуючи потреби Сил оборони та дефіцит фінансування на 2026 рік.
Скільки Україні потрібно на оборону у 2026 році
За словами Корецького, загальна вартість війни для України у 2026 році становить $155 млрд.
Ця сума включає бюджетне фінансування та позабюджетну матеріально-технічну допомогу партнерів. Йдеться, зокрема, про ракети PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot, пускові установки, літаки та інше озброєння, яке Україна отримує безпосередньо у вигляді техніки та боєприпасів.
Прем’єр зазначив, що цифру $155 млрд партнерам представили ще у лютому 2026 року під час засідання у форматі Рамштайн. У березні її також зафіксували у Фінансовій стратегії, яку уряд подав ЄС у межах діалогу щодо Ukraine Support Loan.
Наразі дефіцит оборонних потреб становить $27 млрд.
Де уряд шукатиме кошти на оборону
Близько $7 млрд уряд планує залучити за рахунок оптимізації та перерозподілу бюджетних видатків.
Це передбачає жорсткіший режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці ресурси мають спрямувати, зокрема, на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин.
Ще $20 млрд Україна розраховує отримати за підтримки міжнародних партнерів.
Корецький наголосив, що ці кошти необхідні для завчасної оплати виробництва озброєнь.
Нагадаємо, Верховна Рада може провести додаткове засідання 12 жовтня, щоб ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання Україною міжнародного фінансування.