Сили оборони України 29 вересня та вночі проти 30 вересня уразили низку військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Уражено склад БпЛА та командний пункт росіян

Однією з цілей Сил оборони став склад безпілотних літальних апаратів російських військ у Гранітному Донецької області. У Генштабі підтвердили його ураження, однак інформацію про масштаби пошкоджень наразі не оприлюднювали.

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Також українські військові завдали удару по об’єкту росіян у Лисичанську Луганської області. Там було уражено командно-спостережний пункт одного з підрозділів окупаційних військ.

Ще один удар припав по Старобільську Луганської області. За даними Генштабу, там Сили оборони уразили ремонтну базу російських підрозділів.

Окремо Генеральний штаб повідомив про удари по об’єктах, які російські війська використовували для матеріально-технічного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів одразу в кількох населених пунктах — Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі.

Ще один склад матеріально-технічних засобів російських військ Сили оборони уразили в Кумовому в тимчасово окупованому Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

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