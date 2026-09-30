В ряде областей Украины из-за российских обстрелов были введены аварийные отключения света.

Аварийные отключения света 30 сентября: что известно

Как сообщило Укрэнерго, в результате перегруженного российскими обстрелами оборудования — в части районов Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей применены аварийные отключения электроэнергии.

В компании отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и вернуть оборудование в работу.

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– Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно! — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, что вечером 30 сентября в Киеве по команде Укрэнерго были применены экстренные отключения, впоследствии столица вернулась к обычным графикам.

Также сегодня днем ​​ в Киеве и пяти областях отсутствовал свет после российских ударов по энергетике.

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