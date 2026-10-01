Попадание в Южный мост: движение наземного общественного транспорта возобновлено
- В Киеве возобновляется движение наземного общественного транспорта через Южный мост в обычном режиме после проверки конструкций.
- В то же время в КГВА рассказали более подробно о курсировании поездов зеленой ветки.
В Киеве возобновляется движение наземного общественного транспорта через Южный мост в обычном режиме.
Попадание в Южный мост: движение наземного транспорта возобновлено
Как сообщила КГВА, по предварительным результатам обследования, специалисты КП Киевавтошляхмист не обнаружили критических повреждений конструкций моста.
Автобусы №22 и №91 снова курсируют через Южный мост по привычным маршрутам.
В то же время специалисты продолжают проверять конструкции метрополитена на мосту. О возобновлении полноценного движения поездов сообщат дополнительно.
Поезда зеленой ветки метро курсируют на двух участках: Сырец – Выдубичи и Осокорки – Красный хутор.
Напомним, что 1 октября в результате российской атаки на Киев было зафиксировано два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.
После этого движение по Южному мосту в столице остановили. В КГВА сообщили, что из-за последствий атаки поезда зеленой линии метро и наземный общественный транспорт временно курсируют с изменениями.
Беспилотник попал вблизи опорной части и в ограждение Южного моста именно в тот момент, когда по нему двигался поезд метро зеленой ветки. Пассажиры и машинист не пострадали, стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра.