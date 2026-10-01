В Киеве возобновляется движение наземного общественного транспорта через Южный мост в обычном режиме.

Попадание в Южный мост: движение наземного транспорта возобновлено

Как сообщила КГВА, по предварительным результатам обследования, специалисты КП Киевавтошляхмист не обнаружили критических повреждений конструкций моста.

Автобусы №22 и №91 снова курсируют через Южный мост по привычным маршрутам.

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В то же время специалисты продолжают проверять конструкции метрополитена на мосту. О возобновлении полноценного движения поездов сообщат дополнительно.

Поезда зеленой ветки метро курсируют на двух участках: Сырец – Выдубичи и Осокорки – Красный хутор.

Напомним, что 1 октября в результате российской атаки на Киев было зафиксировано два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.

После этого движение по Южному мосту в столице остановили. В КГВА сообщили, что из-за последствий атаки поезда зеленой линии метро и наземный общественный транспорт временно курсируют с изменениями.

Беспилотник попал вблизи опорной части и в ограждение Южного моста именно в тот момент, когда по нему двигался поезд метро зеленой ветки. Пассажиры и машинист не пострадали, стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра.

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