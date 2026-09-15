Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Головним пріоритетом визначено фінансування сектору безпеки та оборони, на який планують спрямувати 4 трлн 885 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Уряд подав до Верховної Ради проєкт бюджету-2027

Підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік уряд розпочав наприкінці липня.

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За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, бюджетний документ має відповідати ключовим завданням держави: посиленню обороноздатності, збереженню фінансової стійкості та реалізації продуманої соціальної політики.

Прем’єр повідомив, що у проєкті бюджету на оборону передбачено 4 трлн 885 млрд грн. Ця сума становить майже 44% ВВП.

Крім того, Україна отримує від міжнародних партнерів матеріально-технічну допомогу, серед якої ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше.

– Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків, – додав він.

Видатки на освіту у проєкті бюджету визначені на рівні 328,5 млрд грн, на медицину – 292,5 млрд. Обидві суми перевищують цьогорічні показники.

Передбачається збільшення фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, житлових програм.

Додаткові ресурси мають отримати регіони та громади для відновлення, розвитку та підвищення якості життя людей.

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки

Основою для підготовки проєкту держбюджету стала Бюджетна декларація на 2027-2029 роки, яку Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

У документі розглядаються два сценарії розвитку подій. Базовий передбачає суттєве покращення безпекової ситуації з 2027 року. Сценарій стійкості враховує можливість тривалішого перебігу воєнних дій.

Для формування показників бюджетної декларації використали саме базовий сценарій.

Відповідно до нього, реальний ВВП має зрости на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році.

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 11,53 трлн грн у 2027 році та має збільшитися до 14,95 трлн грн у 2029 році.

Прогнозується поступове уповільнення інфляції – з 8,9% у грудні 2027 року до 5,1% у грудні 2029 року.

Середньомісячна заробітна плата, за прогнозом, становитиме 35 010 грн у 2027 році та зросте до 44 083 грн у 2029 році.

Курс долара на кінець 2027 року очікується на рівні 48,3 грн.

Доходи державного бюджету за базовим сценарієм прогнозуються на рівні:

3,01 трлн грн у 2027 році;

3,42 трлн грн у 2028 році;

3,73 трлн грн у 2029 році.

Уряд планує поступово зменшувати дефіцит державного бюджету – з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% ВВП у 2029 році.

Бюджетна декларація передбачає підвищення соціальних стандартів. Мінімальну зарплату у 2027 році планують збільшувати з урахуванням випереджаючих темпів порівняно з інфляцією.

Прожитковий мінімум у 2027-2029 роках планують підвищувати на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.

Передбачена і подальша підтримка ветеранів та людей, які постраждали внаслідок збройної агресії.

Показники бюджетної декларації узгоджені з міжнародними партнерами та враховують зобов’язання України за програмами МВФ та ЄС.

У 2027 році Україна очікує отримати €45 млрд підтримки від ЄС.

Остаточні параметри державного бюджету на 2027 рік визначатимуться під час розгляду та ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.

Дефіцит коштів у бюджеті-2026

У 2026 році Україна зіткнулася з дефіцитом у 27 млрд грн на потреби оборони. За словами Корецького, Міністерство оборони вже використало кошти, передбачені до кінця року, через здорожчання війни.

Ще одним викликом залишається залучення міжнародного фінансування. 1 вересня Верховна Рада вдруге не змогла ухвалити два законопроєкти, необхідні для отримання третього траншу МВФ у розмірі $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд.

Один із цих законопроєктів передбачає оподаткування посилок.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд сьогодні схвалив та у встановлений законом строк передав Верховній Раді проєкт Державного бюджету на 2027 рік.

– Це бюджет воюючої країни. Наше ключове завдання – забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість, – зазначив він.

Корецький зауважив, що уряд та всі органи влади працюють над пошуком джерел для покриття бюджетних потреб.

– Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних, – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада має розглянути частину законопроєктів, від ухвалення яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги.

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