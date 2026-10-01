Зеленский: Украина и Еврокомиссия согласовали поддержку на 2026–2027 годы
Украина и Европейская комиссия согласовали формат дальнейшей работы, которая должна обеспечить покрытие финансовых и оборонных потребностей государства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг, 1 октября.
Украина и ЕК определили формат финансирования потребностей
— Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем, – заявил Зеленский.
По словам президента, в дальнейшем Украина и Еврокомиссия ежемесячно будут координировать совместную работу и согласовывать следующие шаги.
— Координация должна быть постоянной, – подчеркнул глава государства.
Зеленский выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим европейским партнерам.
Он отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные решения, направленные на усиление Украины, ее защиты и поддержки общества.
Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании сохраняется на уровне около $50 млрд.
Предварительно непокрытую потребность в финансировании на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что для покрытия дополнительных оборонных потребностей Украине не хватает $27 млрд.
Правительство планирует привлечь около $20 млрд из этой суммы от международных партнеров, а остальные средства найти внутри страны.