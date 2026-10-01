Украина и Европейская комиссия согласовали формат дальнейшей работы, которая должна обеспечить покрытие финансовых и оборонных потребностей государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг, 1 октября.

Украина и ЕК определили формат финансирования потребностей

— Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем, – заявил Зеленский.

По словам президента, в дальнейшем Украина и Еврокомиссия ежемесячно будут координировать совместную работу и согласовывать следующие шаги.

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— Координация должна быть постоянной, – подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим европейским партнерам.

Он отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные решения, направленные на усиление Украины, ее защиты и поддержки общества.

Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании сохраняется на уровне около $50 млрд.

Предварительно непокрытую потребность в финансировании на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что для покрытия дополнительных оборонных потребностей Украине не хватает $27 млрд.

Правительство планирует привлечь около $20 млрд из этой суммы от международных партнеров, а остальные средства найти внутри страны.

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