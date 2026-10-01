Україна та Європейська комісія погодили формат подальшої роботи, яка має забезпечити покриття фінансових та оборонних потреб держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 1 жовтня.

Україна та Єврокомісія визначили формат фінансування потреб

– Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг, – заявив Зеленський.

За словами президента, надалі Україна та Єврокомісія щомісяця координуватимуть спільну роботу та погоджуватимуть наступні кроки.

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– Координація має бути постійною, – наголосив глава держави.

Зеленський висловив подяку президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та іншим європейським партнерам.

Він зазначив, що зараз опрацьовуються додаткові рішення, спрямовані на посилення України, її захисту та підтримки суспільства.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні зберігається на рівні близько $50 млрд.

Попередньо непокриту потребу у фінансуванні на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що для покриття додаткових оборонних потреб Україні не вистачає $27 млрд.

Уряд планує залучити близько $20 млрд із цієї суми від міжнародних партнерів, а решту коштів знайти всередині країни.

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