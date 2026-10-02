Реактивні дрони з ріжучою бойовою частиною не здатні зруйнувати мости в Києві, але можуть пошкодити вантові конструкції та спровокувати їх перекриття для оцінки безпеки.

Про це заявив директор Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Чому ракети не становлять значної загрози для мостів

За його словами, ризики ударів по ГЕС і мостах у зоні Києва, Дніпра та Запоріжжя очікувались від початку повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

У перший рік Росія пробувала застосовувати крилаті ракети Х-101 по обʼєктах, повʼязаних із дамбами на Запоріжжі, та інших точках. Проте точно влучити такою ракетою в найвразливіші місця мостів чи гідрографічних споруд достатньо складно.

До того ж усі мости будували з суттєвим запасом міцності, а деякі – навіть зі спроможністю витримати удари тактичної ядерної зброї.

Крилатими ракетами це зробити надзвичайно складно ще й тому, що в Україні високі показники збиття Х-101: ЗРК збивають їх із високою ймовірністю.

– Балістика має ще гіршу точність. Бойова частина балістики досягає пів тонни в тротиловому еквіваленті, що виглядає загрозливо. Але навіть ці показники перекриваються міцністю мостів і гідрографічних споруд, – наголосив директор Defense Express.

Він зауважив, що Росія намагалась бити балістикою по мосту в Затоці на Одещині, однак міст достатньо швидко відновили.

У чому небезпека реактивних дронів

Реактивні безпілотники мають бойову частину 50–90 кг і не здатні зруйнувати мости, їхні опори та інше. Але, за словами експерта, є нюанс.

Росіяни мають реактивні БпЛА зі спеціальною бойовою частиною з ріжучими елементами, вона має довжину під метр і чотири канавки пів діаметром до 10 см. При завчасній детонації створюється подовжений кумулятивний струмінь, який має розрізати металеві конструкції.

Ймовірно, такими дронами намагались вразити ділянку Південного мосту, де кріпляться ванти – металеві канати, які опускаються з висоти опори й утримують прольот.

Резерв міцності вантових елементів і опор набагато більший за будь-яке навантаження, але тріщина вантової опори запускає протокол безпеки. Тому, як зазначив Згурець, місцева влада має оцінити ризики для безпечного використання моста. Саме тому сьогодні міст перекрили.

– Думаю, влада хоче отримати максимально безпечні висновки, що зараз можна чи не можна робити на мосту. І як це вплине на експлуатацію, – сказав директор Defense Express.

Він наголосив, що мости міцні, і дрони їм не зашкодять. Виняток – масована атака в одне й те саме місце з метою зруйнувати вантові конструкції й створити виклик для безпеки використання, хоча сам міст при цьому може стояти достатньо непорушно.

Атаки росіян на Південний міст в Києві

У п’ятницю, 2 жовтня, російські військові вкотре атакували Південний міст у Києві. Це сталося після заяви міської влади про підготовку до відновлення повноцінного руху поїздів “зеленою” гілкою метро, яка проходить через міст.

Вранці 2 жовтня Південний міст знову зазнав удару.

У четвер, 1 жовтня, близько опівдня, два дрони впали поблизу опорної конструкції мосту в той момент, коли ним рухався поїзд “зеленої” лінії метро. Пасажири та машиніст не постраждали.

Увечері того ж джня ще один російський БпЛА пошкодив опору Південного мосту, проїжджу частину, відбійник і захисну бетонну конструкцію метро.

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