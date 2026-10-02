Домашнее насилие в Украине карается законом. В зависимости от ситуации обидчику может грозить административная или уголовная ответственность.

При этом есть существенная разница между обычной семейной ссорой, домашним насилием и систематическими действиями, за которые уже открывают уголовное производство.

Факты ICTV разобрались, где проходит граница между обычным конфликтом, административным правонарушением и уголовным домашним насилием.

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Что считается домашним насилием

Закон Украины № 2229-VIII О предотвращении и противодействии домашнему насилию определяет четыре формы насилия:

физическое;

психологическое;

сексуальное;

экономическое.

Таким образом, домашнее насилие — это не только избиение. Например, угрозы, унижение, преследование, запугивание, контроль, лишение денег, жилья или других необходимых вещей также имеют признаки насилия.

Однако сама ссора между супругами или членами семьи еще не означает домашнее насилие.

Граница проходит там, где во время конфликта человек начинает применять насильственные действия, в частности угрожает, унижает, преследует, применяет физическую силу, контролирует или лишает другого человека необходимых средств или имущества.

Какая ответственность за домашнее насилие

За домашнее насилие в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. То есть наказание не ограничивается только штрафом.

В зависимости от обстоятельств дела обидчику могут назначить общественные работы или административный арест. Если же будет доказано систематическое домашнее насилие, ответственность наступает уже по ст. 126-1 УК Украины. В таком случае возможно ограничение или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Какая именно ответственность наступает в разных случаях и где проходит граница между административным и уголовным правонарушением, разберем далее.

Когда наступает административная ответственность за домашнее насилие в Украине

За домашнее насилие, которое подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотрена ответственность по ст. 173-2 КУоАП.

За первое такое правонарушение предусмотрены (если пострадавшему лицу больше 18 лет):

штраф от 340 до 680 грн;

общественные работы от 30 до 40 часов;

административный арест до 10 суток.

То есть единичный случай домашнего насилия не обязательно означает уголовное дело. Вначале во многих ситуациях речь идет именно об административной ответственности.

Есть ли уголовная ответственность за домашнее насилие в 2026 году

Ключевая норма указана в ст. 126-1 УК Украины. Она касается систематического физического, психологического или экономического насилия.

Простыми словами, речь идет не об одной ссоре или одном эпизоде, а о ситуации, когда насилие повторяется и становится постоянной моделью поведения.

По ст. 126-1 УК Украины могут назначить:

общественные работы от 150 до 240 часов;

пробационный надзор до 5 лет;

ограничение свободы до 5 лет;

лишение свободы до 2 лет.

Верховный Суд обращал внимание, что для уголовной ответственности не обязательно иметь две предыдущие постановления суда об административном наказании. Предыдущие случаи насилия могут быть доказательствами систематичности, однако суд оценивает все обстоятельства дела.

Где проходит граница между административным и уголовным правонарушением

Главное отличие — в систематичности и последствиях насилия. Если человек совершил домашнее насилие и ситуация подпадает под ст. 173-2 КУоАП, наступает административная ответственность.

Если же насилие повторяется систематически и приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни пострадавшего человека, речь уже может идти о преступлении по ст. 126-1 УК Украины.

Как защитить пострадавшего человека

Наказание обидчика — не единственный способ защиты. Полиция может вынести срочное запрещающее предписание. Оно необходимо, чтобы быстро прекратить насилие и обезопасить пострадавшего человека.

Суд также может выдать ограничительное предписание. Оно может запретить обидчику находиться в одном месте с пострадавшим человеком, контактировать с ним, звонить, писать сообщения или преследовать его.

Таким образом, если в семье просто возник спор, это еще не означает, что человек совершил правонарушение. Однако если во время конфликта появляются угрозы, избиение, унижение, преследование, контроль денег или другие насильственные действия, ситуация уже подпадает под законодательство о противодействии домашнему насилию.

А когда такие действия становятся систематическими и имеют предусмотренные законом последствия, ответственность может перейти из административной в уголовную.

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