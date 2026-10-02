Домашнє насильство в Україні карається законом. Залежно від ситуації кривднику може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

При цьому є суттєва різниця між звичайною сімейною сваркою, домашнім насильством і систематичними діями, за які вже відкривають кримінальне провадження.

Факти ICTV розібралися, де проходить межа між звичайним конфліктом, адміністративним правопорушенням і кримінальним домашнім насильством.

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Що вважається домашнім насильством

Закон України № 2229-VIII Про запобігання та протидію домашньому насильству визначає чотири форми насильства:

фізичне,

психологічне,

сексуальне,

економічне.

Отже, домашнє насильство це не тільки побиття. Наприклад, погрози, приниження, переслідування, залякування, контроль, позбавлення грошей, житла чи інших необхідних речей також мають ознаки насильства.

Проте сама сварка між подружжям або членами сім’ї ще не означає домашнє насильство.

Межа проходить там, де під час конфлікту людина починає застосовувати насильницькі дії, зокрема погрожує, принижує, переслідує, застосовує фізичну силу, контролює або позбавляє іншого необхідних коштів чи майна.

Яка відповідальність за домашнє насильство

За домашнє насильство в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Тобто покарання не обмежується лише штрафом.

Залежно від обставин справи кривднику можуть призначити громадські роботи або адміністративний арешт. Якщо ж буде доведено систематичне домашнє насильство, відповідальність настає вже за ст. 126-1 ККУ. В такому разі можливі обмеження або навіть позбавлення волі на строк до двох років.

Яка саме відповідальність настає у різних випадках та де проходить межа між адміністративним і кримінальним правопорушенням, розберемо далі.

Коли настає адміністративна відповідальність за домашнє насильство в Україні

За домашнє насильство, яке підпадає під ознаки адміністративного правопорушення, відповідають за ст. 173-2 КУпАП.

За перше таке правопорушення передбачені (якщо постаждала особа старша 18 років):

штраф від 340 до 680 грн;

громадські роботи від 30 до 40 годин;

адміністративний арешт до 10 діб.

Тобто одиничний випадок домашнього насильства не обов’язково означає кримінальну справу. Спочатку в багатьох ситуаціях йдеться саме про адміністративну відповідальність.

Чи є кримінальна відповідальність за домашнє насильство у 2026 році

Ключова норма зазначена у ст. 126-1 ККУ. Вона стосується систематичного фізичного, психологічного або економічного насильства.

Простими словами, йдеться не про одну сварку чи один епізод, а про ситуацію, коли насильство повторюється і стає постійною моделлю поведінки.

За ст. 126-1 КК України можуть призначити:

громадські роботи від 150 до 240 годин;

пробаційний нагляд до 5 років;

обмеження волі до 5 років;

позбавлення волі до 2 років.

Верховний Суд звертав увагу, що для кримінальної відповідальності не потрібно обов’язково мати дві попередні постанови суду про адміністративне покарання. Попередні випадки насильства можуть бути доказами систематичності, але суд оцінює всі обставини справи.

Де проходить межа між адміністративним і кримінальним правопорушенням

Головна відмінність у систематичності та наслідках насильства. Якщо людина вчинила домашнє насильство і ситуація підпадає під ст. 173-2 КУпАП, настає адміністративна відповідальність.

Якщо ж насильство повторюється систематично та призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, емоційної залежності чи погіршення якості життя потерпілої людини, може йтися вже про злочин за ст. 126-1 КК України.

Як захистити постраждалу людину

Покарання кривдника не єдиний спосіб захисту. Адже поліція може винести терміновий заборонний припис. Він потрібен, щоб швидко припинити насильство та убезпечити постраждалу людину.

Суд також може видати обмежувальний припис. Він може заборонити кривднику перебувати в одному місці з постраждалою людиною, контактувати з нею, телефонувати, писати повідомлення або переслідувати її.

Отже, якщо в сім’ї просто виникла суперечка, це ще не означає, що людина вчинила правопорушення. Проте якщо під час конфлікту з’являються погрози, побиття, приниження, переслідування, контроль коштів чи інші насильницькі дії, ситуація вже підпадає під закон про протидію домашньому насильству.

А коли такі дії стають систематичними та мають наслідки, відповідальність може перейти з адміністративної у кримінальну.

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