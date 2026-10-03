Може уразити Москву: Зеленський назвав терміни готовності ракети FP-9
- Володимир Зеленський очікує, що українська ракета FP-9 буде готова вже цієї осені.
- За словами президента, FP-9 може уразити Москву.
Володимир Зеленський очікує, що ракета FP-9 виробництва компанії Fire Point буде готова цієї осені. За його словами, FP-9 може уразити Москву.
Про це український президент заявив в інтерв’ю Reuters.
Ракета FP-9 буде готова цієї осені
Україна цього тижня оголосила про перше бойове застосування власної балістичної ракети вітчизняного виробництва – FP-7, дальність якої становить близько 250 км.
Зеленський заявив, що телефонував виробнику Fire Point, щоб закликати керівництво компанії якнайшвидше завершити роботу над моделлю більшої дальності – FP-9, яка, за словами компанії, може уразити Москву.
– Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде (готова, – Ред.) цієї осені, я впевнений, – сказав Зеленський посміхаючись.
Президент зауважив, що Україна значною мірою змушена використовувати винищувачі F-16 та МіГи для знищення близько 60% російських реактивних БпЛА. При цьому запаси 20-міліметрових боєприпасів для цих літаків майже вичерпані.
За словами Зеленського, Київ терміново шукає альтернативні рішення, зокрема посилює спроможності у сфері радіоелектронного придушення.
У другій половині жовтня Україна має отримати першу партію невеликих і недорогих ракет для систем ППО, які здатні збивати нові Шахеди.
Глава держави додав, що нещодавня хвиля заходів російських безпілотників і гібридних атак у Європі була спробою залякати європейське населення та розділити підтримку України.
За його словами, деякі європейські лідери починають це розуміти та посилювати свою позицію.
– Після переговорів із європейськими чиновниками в Брюсселі цього тижня Україна знайшла фінансування для продовження закупівель безпілотників, які необхідні для ведення бойових дій на початку 2027 року, – заявив Зеленський.
Українські чиновники працювали з європейськими партнерами над планом, щоб закрити дефіцит у $27 млрд у оборонному бюджеті Києва цього року.
Президент зазначив, що плани передбачають поєднання перерозподілу власних бюджетних ресурсів України, двосторонньої допомоги та використання “грошових кредитів” із частини наступного року в межах кредиту ЄС на €90 млрд.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше успішно застосувала в бою тактичну балістичну ракету FP-7 власного виробництва.