Володимир Зеленський очікує, що ракета FP-9 виробництва компанії Fire Point буде готова цієї осені. За його словами, FP-9 може уразити Москву.

Про це український президент заявив в інтерв’ю Reuters.

Ракета FP-9 буде готова цієї осені

Україна цього тижня оголосила про перше бойове застосування власної балістичної ракети вітчизняного виробництва – FP-7, дальність якої становить близько 250 км.

Зараз дивляться

Зеленський заявив, що телефонував виробнику Fire Point, щоб закликати керівництво компанії якнайшвидше завершити роботу над моделлю більшої дальності – FP-9, яка, за словами компанії, може уразити Москву.

– Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде (готова, – Ред.) цієї осені, я впевнений, – сказав Зеленський посміхаючись.

Президент зауважив, що Україна значною мірою змушена використовувати винищувачі F-16 та МіГи для знищення близько 60% російських реактивних БпЛА. При цьому запаси 20-міліметрових боєприпасів для цих літаків майже вичерпані.

За словами Зеленського, Київ терміново шукає альтернативні рішення, зокрема посилює спроможності у сфері радіоелектронного придушення.

У другій половині жовтня Україна має отримати першу партію невеликих і недорогих ракет для систем ППО, які здатні збивати нові Шахеди.

Глава держави додав, що нещодавня хвиля заходів російських безпілотників і гібридних атак у Європі була спробою залякати європейське населення та розділити підтримку України.

За його словами, деякі європейські лідери починають це розуміти та посилювати свою позицію.

– Після переговорів із європейськими чиновниками в Брюсселі цього тижня Україна знайшла фінансування для продовження закупівель безпілотників, які необхідні для ведення бойових дій на початку 2027 року, – заявив Зеленський.

Українські чиновники працювали з європейськими партнерами над планом, щоб закрити дефіцит у $27 млрд у оборонному бюджеті Києва цього року.

Президент зазначив, що плани передбачають поєднання перерозподілу власних бюджетних ресурсів України, двосторонньої допомоги та використання “грошових кредитів” із частини наступного року в межах кредиту ЄС на €90 млрд.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше успішно застосувала в бою тактичну балістичну ракету FP-7 власного виробництва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.