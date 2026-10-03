У Києві вже з наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. У довгостроковій перспективі влада розглядає й варіант спорудження тунелю під річкою.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Будівництво резервних переправ через Дніпро

За словами міністра, зараз основна увага відомства зосереджена на посиленні мостової інфраструктури Києва та її захисті від російських атак. Це має підвищити стійкість конструкцій до можливих ударів.

Зараз дивляться

Калашник зазначив, що для швидкого забезпечення сполучення між лівим і правим берегами столиці у випадку пошкодження мостів планують використовувати насипні дамби з понтонними переправами. Це дозволить зберегти можливість руху через Дніпро.

– Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою, – розповів Калашник.

Міністр уточнив, що спорудження таких переправ може зайняти до трьох місяців. Вони мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

– Зараз тривають підготовчі роботи, і найближчим часом розпочнуться будівельні. Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тис. автомобілів мости між лівим і правим берегами протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво, – сказав Калашник.

За його словами, місця для будівництва вже визначені. Резервні переправи планують створювати не лише в Києві, а й в інших регіонах України. Йдеться не тільки про переправи через Дніпро.

У міністерстві розглядають і альтернативні рішення. Серед них – швидкоспоруджувані бетонні конструкції та в перспективі тунель під Дніпром.

Вартість таких проєктів може становити десятки мільярдів гривень, тому їхнє втілення можливе лише за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Головним завданням залишається збереження мостів та недопущення їхнього руйнування. Для цього, як додав міністр, “залучено максимальну кількість техніки”.

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська двічі атакували Південний міст у Києві – о 12:41 та 21:50. Перші два влучання БпЛА сталися поблизу опорної частини мосту.

Після другої атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Вранці 2 жовтня сталося нове влучання у Південний міст. Після цього рух транспорту обмежили на кількох столичних мостах між правим і лівим берегами.

Через це в Києві утворилися великі затори. Ще одне влучання зафіксували о 17:50.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.