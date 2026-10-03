Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина закроет нынешний финансовый дефицит к концу 2026 года.

Об этом глава государства заявил в интервью агентству Reuters.

Зеленский о финансовом дефиците Украины

По словам президента, украинские власти работают над этим вопросом в течение последних нескольких месяцев.

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– Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас есть еще некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такой результат стал возможным благодаря работе украинских властей с бюджетом и западными партнерами, в частности Евросоюзом.

Часть средств для покрытия дефицита хотят использовать со ссуды на следующий год.

— Мы перенесем это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась, – добавил Зеленский.

Что известно о ситуации с дефицитом бюджета Украины

Как объяснял министр финансов Украины Сергей Марченко, следует разделять бюджетный и военный треки финансирования.

Для покрытия невоенных расходов Украина привлекает международное финансирование. До конца 2026 года крайне необходимо получить $29,5 млрд от партнеров. Часть средств (более $3 млрд) поступила 2 октября.

Как отметил Марченко, Украина сможет получить всю сумму средств, если выполнит обязательства, в частности, примет необходимые законопроекты.

Кроме того, есть гарантированные средства от Евросоюза на нужды обороны (закупка оружия и дронов). Эта сумма безусловная, то есть она точно будет предоставлена.

— Сегодня доступными к выборке до конца 2026 года остаются €17 млрд. Об этих средствах договорились с Еврокомиссией ускорить работу над максимально быстрым согласованием запросов, которые подает Украина, — пояснил министр.

В то же время в августе 2026 года Министерство обороны Украины задекларировало потребность в дополнительных $27 млрд. В течение этой недели представители украинского правительства обсуждали возможные пути закрытия данной суммы с чиновниками ЕС в Брюсселе.

Украина сможет покрыть более $7 млрд из этой суммы путем экономии и перераспределения расходов.

— Что касается около $12 млрд, рассчитываем найти решение совместными усилиями. Остальные средства являются критической потребностью, и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году, – добавил Марченко.

Как известно, 12 октября Верховная Рада может провести дополнительное заседание, чтобы принять законопроекты, от которых зависит получение Украиной $29,5 млрд международного финансирования.

На днях Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Европейская комиссия согласовали формат дальнейшей работы для покрытия финансовых и оборонных нужд Украины в 2026-2027 годах.

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