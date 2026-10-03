Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна закриє нинішній фінансовий дефіцит до завершення 2026 року.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю для агентства Reuters

Зеленський про фінансовий дефіцит України

За словами президента, українська влада працює над цим питанням протягом останніх кількох місяців.

Зараз дивляться

— Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит, – наголосив Зеленський.

Він додав, що такий результат став можливим завдяки роботі української влади з бюджетом та західними партнерами, зокрема Євросоюзом.

Частину коштів для покриття дефіциту хочуть використати з позики на наступний рік.

— Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Моя команда повернулася з Брюсселя та відзвітувала, – додав Зеленський.

Що відомо про ситуацію з дефіцитом бюджету України

Як пояснював міністр фінансів України Сергій Марченко, потрібно розділяти бюджетний та військовий треки фінансування.

Для покриття невійськових видатків Україна залучає міжнародне фінансування. До кінця 2026 року вкрай необхідно отримати $29,5 млрд від партнерів. Частина коштів (понад $3 млрд) надійшла 2 жовтня.

Як зазначив Марченко, Україна зможе отримати всю суму коштів, якщо виконає зобовʼязання, зокрема ухвалить необхідні законопроєкти.

Крім того, є гарантовані кошти від Євросоюзу на потреби оборони (закупівлю зброї та дронів). Ця сума є безумовною, тобто вона точно буде надана.

— Сьогодні доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються €17 млрд. Щодо цих коштів домовились з Єврокомісією прискорити роботу над максимально швидким погодженням запитів, які подає Україна, – пояснив міністр.

Водночас у серпні 2026 року Міністерство оборони України задекларувало потребу в додаткових $27 млрд. Протягом цього тижня представники українського уряду обговорювали можливі шляхи закриття цієї суми з чиновниками ЄС у Брюсселі.

Україна зможе покрити понад $7 млрд з цієї суми через економію та перерозподіл видатків.

— Щодо близько $12 млрд розраховуємо знайти рішення спільними зусиллями. Решта коштів є критичною потребою, і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році, – додав Марченко.

Як відомо, 12 жовтня Верховна Рада може провести додаткове засідання, щоб ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання Україною $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейська комісія погодили формат подальшої роботи для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026-2027 роках.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.