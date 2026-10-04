Президент Владимир Зеленский считает, что Россия сознательно обостряет ситуацию в преддверии возможных переговоров с Соединенными Штатами, пытаясь повысить ставки.

Зеленский о тактике РФ перед возможными переговорами

Глава государства во время общения с журналистами заявил, что российский лидер Владимир Путин намеренно усиливает эскалацию, рассчитывая на ответ Украины.

Таким образом, Москва стремится максимально поднять ставки перед потенциальными контактами с американской стороной.

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Президент подчеркнул, что Украина в ответ должна укреплять оборону, уничтожать российские воздушные цели и параллельно продолжать дипломатическую работу.

Зеленский также отметил, что Россия активизирует атаки с воздуха, поскольку не имеет достаточно сил, чтобы добиться желаемых результатов на поле боя.

Напомним, что сегодня, 4 октября, Владимир Зеленский заявил, что США предложили провести до конца октября трехстороннюю встречу Украины, России и американской стороны на техническом уровне.

Президент Украины сообщил, какая страна рассматривается для проведения переговоров.

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