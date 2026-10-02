Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин с помощью ударов по гражданскому населению стремится заставить жителей Киева покинуть столицу.

Об этом глава государства рассказал в интервью испанской газете El País, которое он дал на месте российской атаки на киевскую школу 1 октября.

Атаки РФ на Киев: Зеленский назвал цель Путина

По словам Владимира Зеленского, Путин прибегает к эскалации накануне промежуточных выборов в США, чтобы продемонстрировать свою силу и погрузить Украину в хаос.

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Президент отметил, что заранее предупреждал об этом американских переговорщиков. По его словам, во время выборов в США и после них Россия будет осуществлять массированные атаки, основной целью которых будет гражданское население.

— Их цель — заставить украинцев покинуть Киев. Они действительно стремились к этому еще в самом начале полномасштабного вторжения. Помните, в 2022 году это было их задачей? Заставить людей, простых граждан, покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы — нет и страны, — сказал Зеленский.

По его данным, Киев сейчас ежедневно подвергается от 300 до 500 российских атак.

— Они (россияне, — Ред.) атакуют, чтобы парализовать город и не дать людям ходить в школу или на работу, поскольку их дети не могут посещать занятия или детские сады из-за всех этих атак, — отметил президент.

Он добавил, что Украина не ограничивается столицей, хотя Киев и остается крепким. Власти работают над поиском дополнительных средств, однако ресурсов все равно недостаточно. При этом Китай, Индия и другие страны помогают России эффективно обходить западные санкции.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что в начале сентября российский диктатор якобы дал установку действовать без каких-либо правил после того, как России не удалось оккупировать Украину.

Вчера на форуме Валдай Владимир Путин назвал бессмысленным предложение США о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией.

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