Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва закликав російського лідера Володимира Путіна припинити удари по Україні та продемонструвати готовність до переговорів.

Мерц звернувся до Путіна із закликом припинити атаки на Україну

Разом із президентом України Володимиром Зеленським Мерц відвідав пошкоджену російським безпілотником будівлю Національної академії наук України в Києві, повідомляє DPA.

Під час перебування німецького канцлера у столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу. Крім того, вранці 4 жовтня внаслідок російської атаки було пошкоджено Північний міст.

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Мерц звернувся до Путіна із закликом припинити війну та атаки на мирне населення України. Він наголосив, що Німеччина та її партнери готові до переговорів щодо завершення бойових дій, однак для цього Росія має припинити обстріли.

За словами канцлера, удар по будівлі НАН України в центрі Києва вкотре демонструє наслідки російської агресії.

– Атака на Академію наук у Києві, у самому центрі міста, всього за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, у Києві пролунала сирена повітряної тривоги. Тут щодня вчиняються воєнні злочини, – наголосив він.

Він також звернув увагу на систематичні атаки РФ по українській інфраструктурі у той час, коли країна готується до зимового періоду.

Мерц наголосив, що переговори про припинення війни можливі лише після того, як Росія припинить застосування зброї проти України.

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