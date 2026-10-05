Вимкнення електроенергії: в Укренерго розповіли, чи плануються обмеження 6 жовтня
У вівторок, 6 жовтня, в Україні вимкнення електроенергії не планується.
Про це повідомило НЕК Укренерго.
Вимкнення електроенергії в Україні
— Завтра, 6 жовтня, застосування заходів обмеження споживання не планується, — йдеться у повідомленні.
Водночас в Укренерго закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у період із 10:00 до 16:00.
У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські атаки. Споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго та обленерго.
1 жовтня повідомлялося, що через наслідки ворожих ударів частина споживачів у п’яти областях Україна залишилася без світла. Тоді Укренерго повідомляло про необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години у Києві, Київській та Житомирській областях.
В Укренерго повідомляли, що 1 жовтня в окремих регіонах України планувалося вимушено застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергооб’єкти.