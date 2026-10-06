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Атака на Запоріжжя

Вночі у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття на одному з мостів. У патрульній поліції уточнили, що обмежено рух Вантовим мостом та мостом Преображенського в напрямку острова Хортиця. Альтернативні шляхи обʼїзду: через Дніпровську ГЕС та Арковий міст.

Внаслідок атаки щонайменше 5 людей постраждало, серед них двоє працівників Червоного Хреста.

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Атака на Київ

Внаслідок ранкового російського обстрілу в Оболонському районі Києва загорівся дах навчального закладу. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

На щастя, минулося без постраждалих.

Атака на Одесу

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок нічної російської атаки пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці триває ліквідація наслідків.

Атака на Підмосков’я

Вночі у Московській області лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про масовану атаку дронів. За даними OSINT-аналітиків Telegram-каналу ASTRA, сталося в районі села Костянтинове Раменського міського округу. На оприлюднених кадрах, знятих у селищі Володарському, зафіксовано пожежу на території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) Володарська.

ЛВДС Володарська є найбільшою нафтобазою Московського регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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