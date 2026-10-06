У Києві та області запровадили графіки відключення світла: як вони діятимуть
- У Києві та Київській області 6 жовтня за розпорядженням Укренерго запровадили графіки відключень електроенергії.
- ДТЕК повідомляє, що у столиці застосовують стабілізаційні відключення, а перевірити графік можна через чат-бот, сайт компанії або застосунок Київ Цифровий.
У Києві та Київській області 6 жовтня за розпорядженням Укренерго запроваджені графіки відключень світла.
Графіки відключення світла у Києві
Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго, повідомляє ДТЕК.
Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.
Також про відключення світла можна дізнатися на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Графіки відключення світла на Київщині
Як повідомив ДТЕК , на Київщині за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 6 жовтня.
Зазначається, що у разі змін інформацію можна буде знайти у Telegram-каналі ДТЕК.
Нагадаємо, що сьогоді, 6 жовтня, Укренерго повідомив, що в Україні повертають графіки відключення електроенергії.
Зазначається, що у частині регіонів з 15:00 до кінця доби діятимуть графіки відключень світла.
Обмеження запроваджуються як для промисловості, так і для громадян.
Це відбувається на тлі зростання споживання електроенергії. Так, вранці 6 жовтня воно було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.
Однією з причин є хмарна погода у значній частині країни.