У Києві та Київській області 6 жовтня за розпорядженням Укренерго запроваджені графіки відключень світла.

Графіки відключення світла у Києві

Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго, повідомляє ДТЕК.

Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.

Зараз дивляться

Також про відключення світла можна дізнатися на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Графіки відключення світла на Київщині

Як повідомив ДТЕК , на Київщині за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 6 жовтня.

Зазначається, що у разі змін інформацію можна буде знайти у Telegram-каналі ДТЕК.

Нагадаємо, що сьогоді, 6 жовтня, Укренерго повідомив, що в Україні повертають графіки відключення електроенергії.

Зазначається, що у частині регіонів з 15:00 до кінця доби діятимуть графіки відключень світла.

Обмеження запроваджуються як для промисловості, так і для громадян.

Це відбувається на тлі зростання споживання електроенергії. Так, вранці 6 жовтня воно було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Однією з причин є хмарна погода у значній частині країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.