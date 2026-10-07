Сьогодні кремлівському диктатору Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня російська армія “подарувала” знищення житлового будинку в Прилуках Чернігівської області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Атака на Україну на день народження Путіна

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали чергового масованого та підлого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Серед найбільших трагедій цієї ночі — пряме влучання ворожої ракети у житлову п’ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині, де загинули та дістали поранення десятки цивільних мешканців.

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За словами президента, російська армія вирішила “привітати” Путіна з днем народження знищенням мирного житлового будинку на Чернігівщині.

Наразі на місці влучання в Прилуках триває рятувальна операція. Станом на цей час відомо про 6 загиблих та 27 поранених людей, серед яких є 5 дітей. Під завалами п’ятиповерхівки досі можуть перебувати люди. Рятувальники працюють безперервно, щоб знайти кожного.

Масована атака на енергетику та потреба в ракетах до Patriot

Загалом цієї ночі під ударами російських військ опинилася інфраструктура Києва та 12 областей України. Однією з ключових мішеней ворога знову стала українська енергетика — окупанти прагнули завдати болісного та показового удару.

Під час цієї атаки росіяни застосували загалом 70 ракет, значну частину з яких становила балістика, а також ударні безпілотники типу Shahed. На жаль, Силам оборони вдалося збити лише частину повітряних цілей.

— Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз — це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до Patriot, які можуть і повинні реально захищати життя людей в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає, — наголосив Зеленський.

Окрім Прилук, російська зброя завдала руйнувань в інших регіонах України. Зокрема, у Дніпрі ракетними ударами пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

У Кременчуці Полтавської області пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, дві людини загинули, ще восьмеро дістали поранення. У Запоріжжі внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку. У Києві російські окупанти вбили двох людей. У місті Олександрія Кіровоградської області ще дві людини загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Президент України висловив щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих.

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