Армія РФ “подарувала” Путіну знищення п’ятиповерхівки в Прилуках — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що російська армія "подарувала" диктатору РФ Путіну на день народження знищення житлової п'ятиповерхівки в Прилуках.
- Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 70 ракет та безпілотники, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі в Києві та 12 областях.
Сьогодні кремлівському диктатору Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня російська армія “подарувала” знищення житлового будинку в Прилуках Чернігівської області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Атака на Україну на день народження Путіна
У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали чергового масованого та підлого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Серед найбільших трагедій цієї ночі — пряме влучання ворожої ракети у житлову п’ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині, де загинули та дістали поранення десятки цивільних мешканців.
За словами президента, російська армія вирішила “привітати” Путіна з днем народження знищенням мирного житлового будинку на Чернігівщині.
Наразі на місці влучання в Прилуках триває рятувальна операція. Станом на цей час відомо про 6 загиблих та 27 поранених людей, серед яких є 5 дітей. Під завалами п’ятиповерхівки досі можуть перебувати люди. Рятувальники працюють безперервно, щоб знайти кожного.
Масована атака на енергетику та потреба в ракетах до Patriot
Загалом цієї ночі під ударами російських військ опинилася інфраструктура Києва та 12 областей України. Однією з ключових мішеней ворога знову стала українська енергетика — окупанти прагнули завдати болісного та показового удару.
Під час цієї атаки росіяни застосували загалом 70 ракет, значну частину з яких становила балістика, а також ударні безпілотники типу Shahed. На жаль, Силам оборони вдалося збити лише частину повітряних цілей.
— Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз — це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до Patriot, які можуть і повинні реально захищати життя людей в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає, — наголосив Зеленський.
Окрім Прилук, російська зброя завдала руйнувань в інших регіонах України. Зокрема, у Дніпрі ракетними ударами пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.
У Кременчуці Полтавської області пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, дві людини загинули, ще восьмеро дістали поранення. У Запоріжжі внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку. У Києві російські окупанти вбили двох людей. У місті Олександрія Кіровоградської області ще дві людини загинули внаслідок ворожих обстрілів.
Президент України висловив щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих.