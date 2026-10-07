У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили російську балістичну ракету з нездетонованою бойовою частиною.

Про небезпечну знахідку повідомили ДСНС України та поліція Києва.

У Києві вилучили балістичну ракету, яка не здетонувала

Балістичну ракету з нездетонованою бойовою частиною виявили серед житлових будинків у Дарницькому районі столиці після нічної російської атаки на Київ 7 жовтня.

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За даними поліції, боєприпас важив близько пів тонни та становив серйозну загрозу для людей.

Правоохоронці оточили небезпечну ділянку та забезпечили охорону периметра, щоб не допустити сторонніх осіб до місця, де лежала ракета.

Після цього вибухотехніки поліції Києва та сапери ДСНС успішно вилучили балістичну ракету та її бойову частину.

Нездетоновану бойову частину транспортують для подальшого знищення. За даними поліції, її знищать в умовах спеціального полігону.

У ДСНС наголосили, що небезпека після російських атак може зберігатися і після відбою повітряної тривоги. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів людей закликають не підходити до них, не торкатися та телефонувати за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Київ.

Наслідки зафіксували в Оболонському, Подільському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

У Дарницькому районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, де під час гасіння врятували двох людей та виявили тіла двох загиблих.

Фото : ДСНС

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