Президент Володимир Зеленський заявив, що українські переговірники відвідають Сполучені Штати у п’ятницю та суботу.

Про це пише Reuters.

Візит українських переговірників до США: що відомо

Під час візиту до Прилук після російської смертоносної атаки на місто Володимир Зеленський заявив у четвер, 8 жовтня, що українська делегація відвідає США у суботу та неділю.

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Президент України закликав американського лідера Дональда Трампа посилити тиск на Росію.

– Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів, а з іншого – говорити, що ми перебуваємо в якомусь… дипломатичному глухому куті, – наголосив глава держави.

7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках, внаслідок якого загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Понад 50 людей дістали поранення.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що 8 та 9 жовтня заплановані важливі переговори з партнерами.

Київ очікує, що буде досягнуто домовленостей щодо постачання антибалістики, боєприпасів і перехоплювачів для посилення захисту  України.

Президент зазначив, що Велика Британія може взяти участь у фінансуванні закупівлі в інших країнах систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Україна визначила пакети ППО, які готова придбати. Серед можливих постачальників розглядають США, країни Близького Сходу та Азії.

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