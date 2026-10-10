ВСУ ударили по учебному центру сержантов, станции РЭБ и складам россиян
- В течение 9 октября и в ночь на 10 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов РФ.
- В Запорожской и Донецкой областях под удары попали два пункта управления оккупантов.
- В Брянской области РФ была поражена станция радиоэлектронной борьбы.
В течение 9 октября и в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины и в России.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение пунктов управления и станции РЭБ: что известно
По информации Генштаба, украинские военные поразили два пункта управления подразделений российской армии.
В частности, удары нанесли по объектам в районе Переможного Запорожской области и Докучаевска в Донецкой области.
Кроме того, в районе Труханово Брянской области РФ Силы обороны поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Еще одной целью стал учебный центр сержантов российской армии, расположенный в районе Хорлов Херсонской области.
Украинские военные также атаковали объекты технического и материального обеспечения оккупационных войск.
В частности, в районе Суходильска Луганской области была поражена ремонтно-восстановительная база российской армии.
В районе Чистяково Донецкой области Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов.
Кроме того, были поражены еще два склада материально-технических средств противника:
- в районе Родинково Донецкой области;
- в районе Боровенек Луганской области.
По данным Генштаба, на складе возле Боровенек российские военные также хранили инженерное оборудование.
— Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 10 октября Силы обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) Самара возле поселка Просвет в Самарской области РФ.
Степень повреждений после нового удара пока уточняется.