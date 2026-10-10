В течение 9 октября и в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение пунктов управления и станции РЭБ: что известно

По информации Генштаба, украинские военные поразили два пункта управления подразделений российской армии.

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В частности, удары нанесли по объектам в районе Переможного Запорожской области и Докучаевска в Донецкой области.

Кроме того, в районе Труханово Брянской области РФ Силы обороны поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Еще одной целью стал учебный центр сержантов российской армии, расположенный в районе Хорлов Херсонской области.

Украинские военные также атаковали объекты технического и материального обеспечения оккупационных войск.

В частности, в районе Суходильска Луганской области была поражена ремонтно-восстановительная база российской армии.

В районе Чистяково Донецкой области Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов.

Кроме того, были поражены еще два склада материально-технических средств противника:

в районе Родинково Донецкой области;

в районе Боровенек Луганской области.

По данным Генштаба, на складе возле Боровенек российские военные также хранили инженерное оборудование.

— Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 10 октября Силы обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) Самара возле поселка Просвет в Самарской области РФ.

Степень повреждений после нового удара пока уточняется.

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