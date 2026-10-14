У Києві на територію приватного будинку у Деснянському районі влучила нездетонована бойова частина російського БпЛА, її вилучила поліція.

Герань-5 у Києві: бойова частина впала біля будинку

Як повідомило ГУ Нацполіції у місті Києві, вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА, який влучив на територію приватного будинку у Деснянському районі.

Про небезпечну знахідку після чергової ворожої атаки до поліції повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку. На щастя, підліток та інші люди не постраждали.

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Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що безпілотник Герань-5 пошкодив дах та цегляні стіни одноповерхової будівлі, а бойова частина вагою близько 90 кг застрягла в землі.

Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами.

За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування цього будинку та сусідніх із ним у радіусі близько 50 метрів.

Вибухотехніки провели розряджання бойової частини і транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, РФ атакувала Київ. Найбільше постраждалих у Деснянському районі, де ввечері 13 жовтня російські війська влучили в багатоквартирний житловий будинок. Загинули три жінки віком 35, 58 та 84 роки.

Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, дістали поранення.

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