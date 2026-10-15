Бернем обвинил Россию в срыве энергетического перемирия, несмотря на призыв Трампа
- Россия продолжила обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
- Владимир Зеленский заявил о готовности немедленно приобщиться к энергетическому перемирию.
- Энди Бернем пообещал содействовать укреплению отношений с США для сохранения поддержки Украины.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем возложил на Россию ответственность за срыв энергетического перемирия, о котором в одностороннем порядке объявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает Sky News.
Срыв энергетического перемирия
— Президент Трамп призвал к энергетическому перемирию, а президент Зеленский заявил, что готов немедленно присоединиться к нему, — подчеркнул премьер-министр Энди Бернем во время общения с журналистами.
Россия, по словам британца, в течение последних нескольких дней бомбила энергетическую инфраструктуру в Украине.
— Поэтому для всего мира снова совершенно очевидно, кто именно агрессор в этом конфликте, — сказал Бернем.
Премьер-министр признал, что для Владимира Зеленского это были тяжелые дни.
Энди Бернэм пообещал помочь навести мосты в отношениях с США, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины.
Напомним, что 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. Он заверил, что обе стороны якобы условились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В то же время, президент Украины в комментарии изданию Axios заявил, что заявление Трампа об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью.