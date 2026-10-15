Премьер-министр Великобритании Энди Бернем возложил на Россию ответственность за срыв энергетического перемирия, о котором в одностороннем порядке объявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Sky News.

Срыв энергетического перемирия

— Президент Трамп призвал к энергетическому перемирию, а президент Зеленский заявил, что готов немедленно присоединиться к нему, — подчеркнул премьер-министр Энди Бернем во время общения с журналистами.

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Россия, по словам британца, в течение последних нескольких дней бомбила энергетическую инфраструктуру в Украине.

— Поэтому для всего мира снова совершенно очевидно, кто именно агрессор в этом конфликте, — сказал Бернем.

Премьер-министр признал, что для Владимира Зеленского это были тяжелые дни.

Энди Бернэм пообещал помочь навести мосты в отношениях с США, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, что 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. Он заверил, что обе стороны якобы условились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В то же время, президент Украины в комментарии изданию Axios заявил, что заявление Трампа об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью.

Источник : Sky News

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